per Mail teilen

Da viele Familien dieses Jahr wegen Corona auf ein persönliches Treffen verzichten, werden die Geschenke mit dem Paketdienst verschickt. Darauf sollten Sie jetzt achten!

Wegen des zu erwartenden Mehraufkommens müssen die Pakete dieses Jahr noch früher als sonst verschickt werden!

Für Pakete gilt der Stichtag 19.12.2020

Damit Päckchen und Pakete rechtzeitig an Heiligabend ankommen, müssen die Pakete innerhalb Deutschlands bis zum 19.12.2020 um 12 Uhr in Filialen oder Packstationen abgegeben werden. Für Briefe und Postkarten gilt der 22.12.2020 als Stichtag.

Pakete und Päckchen in Nachbarländer müssen bis zum 14.12.2020 abgegeben werden, während der 10. Dezember den letzten Termin für Sendungen in sonstige europäische Länder darstellt.

Außerhalb Europas hätten die Sendungen schon bis zum 30.11.2020 abgegeben werden müssen. Briefe und Postkarten sollten bis zum 7. Dezember (außerhalb Europas) beim Versender sein.

Wer Online kauft, fährt meist günstiger

Wer online frankiert fährt meist günstiger! Beispiel: Ein DHL-Paket kostet bis zu 5 Kilo online frankiert 5,99 Euro. Der Filialpreis liegt bei 7,49 Euro. Beim 10-Kilo-Paket Online 8,49 Euro, Filialpreis 9,49 Euro.

Frankiertes Paket kaufen: Ein Schnäppchen?

Getty Images Thinkstock - 1933bkk

DHL bietet zur Weihnachtszeit immer ein „Kombi-Paket“ an. Das besteht aus einem faltbaren Päckchen, das bereits frankiert ist. So ein DHL Pluspäckchen, in der Größe S oder M "Weihnachten 2020", lässt sich aber nur innerhalb Deutschlands verschicken. Beide Pakete dürfen maximal 10 kg wiegen. Im kleineren Format 25 x 17,5 x 10 cm kostet es inklusive Porto 5,97 Euro.

Für Schnäppchenjäger: Das M-Päckchen kostet genauso viel, ist aber größer (Format 37,5 x 30 x 13,5 cm).

Sie sind auch günstiger im Vergleich, wenn man Karton und Porto extra kauft. Zum Vergleich: Paket S Karton kostet 1,75 Euro und Porto bis 10 Kilo 8,49 Euro.

Aber Achtung: Diese Päckchen sind nicht versichert!

Das bedeutet: Wenn sie verschwinden, kann man nicht nachverfolgen, wo sie verschwunden sind und man kann auch keinen Ersatz verlangen!

Wie Sie Kleinigkeiten günstig verschicken

Was wenige wissen: Viele Sachen lassen sich per Bücher- und Warensendung sehr günstig verschicken. So ein Umschlag bis 500 g und mit einer Höhe von 5 cm kostet 1,90 Euro. Den Umschlag muss man allerdings extra mit „Bücher-/Warensendung“ beschriften.

Bis 1 kg kostet er 2,20 Euro. Die Versanddauer ist insgesamt allerdings länger: 4 Tage und es ist kein versicherter Versand!

Der Bücher-/Warenversand eignet sich besonders gut zum Verschicken von Textilien, Büchern, kleinen elektronischen Geräten, Handyzubehör oder Haushaltswaren. Er geht nur innerhalb Deutschlands und sollte nicht bei teuren Sachen angewendet werden. Denn es gibt weder eine Sendungsverfolgung noch ist der Versand versichert.

Im Studio: Katha Jansen, SWR-Wirtschaftsredaktion