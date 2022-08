So hält der Handy-Akku länger

Ohne Akku geht im Smartphone gar nichts. Mit ein paar einfachen Maßnahmen lassen sich Lauf- und Lebenszeit verlängern. Hier die passenden Tipps von Andreas Reinhardt!

Das beeinflusst den Akku

Wetter

Die Wetterbedingungen sind mit entscheidend darüber, wie lange der Akku hält. Bei Kälte wird das Gel im Akku fester, die Elektronen bewegen sich weniger und der Akku verliert an Kapazität. Temperaturen von 30 Grad und mehr beschleunigen den Alterungsprozess des Geräts.

Unser Tipp: Im Winter sollten Sie das Smartphone also besser nicht in die äußere Jackentasche stecken, sondern lieber in die geschützte Innentasche. Im Sommer gehören Smartphones nicht in die pralle Sonne, sondern in den Schatten.

Display

IMAGO IMAGO / ZUMA Wire

Das Display verbraucht mit am meisten Strom.

Wird die Helligkeit reduziert, hält der Akku länger. Hilfreich ist die automatische Helligkeitsanpassung. Wird diese eingeschaltet, leuchtet das Display nur so hell, wie es Umgebungslicht erfordert.

Auch die Leuchtdauer des Displays kann eingestet werden. Die Dauer bei Nichtaktivität möglichst kurz einstellen, auch das spart viel Strom.

Apps

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Immer mal wieder die Apps kontrollieren, ob alle noch braucht werden. Nicht benötigte Apps vom Smartphone löschen, spart Akku-Kapazität, da viele Apps auch im Hintergrund arbeiten und damit Strom verbrauchen.

Verbindungen des Smartphones

Standort ausschalten

Die GPS-Aktivitäten des Smartphones werden nur zum Navigieren, für Bus- und Bahnverkehr-Verbindungen benötigt. Das Ein- und Ausschalten geht mit einem Klick und spart jede Menge Strom, denn die Verarbeitung des GPS-Signals der Satelliten verbraucht viel Strom.

WLAN

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl

Auch die ständige Suche nach WLAN-Netzwerken zehrt am Akku. Solange Sie sich in einem häuslichen oder beruflichen WLAN befinden, kann die Funktion anbleiben. So wird der Datenfluss über das WLAN zugelassen und keine mobilen Daten verbraucht

Sobald Sie das Haus verlassen, lohnt es sich, das WLAN auszuschalten. Sonst sucht das Smartphone permanent nach WLAN Netzwerken, mit denen es sich verbinden kann. Das kostet viel Akku-Strom.

Bei vielen Handys kann eine Zusatzfunktion einschaltet werden, nämlich die automatische Verbindung bei bekannten WLAN-Netzwerken. D.h. kommt man in den Bereich eines bekannten WLANs, wird WLAN eingeschaltet und das Smartphone verbindet sich automatisch.

Bluetooth

imago images / Westend61

Die Funkverbindung für kurze Entfernungen zu bestimmten bluetoothfähigen Geräten wie Kopfhörer, Lautsprecher, Autoradio etc. sollte ebenfalls nur angeschaltet werden, wenn man sie wirklich nutzt.

Ganz wichtig - Das richtige Laden

Colourbox rufar

Die am meisten eingesetzten Lithium-Ionen Akkus „fühlen sich am wohlsten in einem Bereich von 30% bis 90% Ladezustand“ und das bei normaler Raumtemperatur.

Am besten ist es, wenn der Akku „an einem Stück“geladen wird. Ungünstig für die Gesamtlebensdauer des Akkus ist es, wenn immer mal wieder das Smartphone ans Ladegerät angeschlossen wird und dann nach kurzer Zeit wieder trennt wird.

Im Studio: Andreas Reinhardt, Multimedia Fachjournalist