So werden Sneaker, Teppich und Duschvorhang richtig sauber

Dreckige Sneaker, verstaubte Teppiche oder den kalkigen Duschvorhang einfach in die Waschmaschine werfen, klingt einfach und simpel. Ohne großen Aufwand oder anstrengendes Schrubben sind die Sachen wieder sauber. Folgende Tipps sollten aber beachtet werden, um die Waschmaschine und zu waschenden Gegenstände zu schonen.

So werden Sneaker in der Waschmaschine wieder sauber

Waschbar sind alle Schuhe aus Stoff. Schuhe mit Ledereinsätzen oder nicht abnehmbaren Metallschnallen dürfen nicht in die Waschmaschine. Grundsätzlich empfehlen die meisten Hersteller der Schuhe keine Maschinenwäsche. Sie geben keine Gewährleistung, wenn kein entsprechendes Pflegeetikett eine Maschinewäsche empfiehlt.

Wenn die Maschinenwäsche trotzdem sein muss: Grober Schmutz sollte vor der Wäsche entfernt werden. Mineralischer Dreck von den Sohlen könnte sich sonst in der Maschine zu einem Biofilm entwickeln. In der Folge fängt die Maschine an zu stinken. Eine vorherige Fleckenbehandlung mit Fleckenspray oder Gallseife sorgt zusätzlich für mehr Sauberkeit.

Vor dem Waschgang sollten Schnürsenkel und Einlegesohlen von den Schuhen entfernt werden. Turnschuhe und Sneaker müssen in einem Wäschenetz gewaschen werden. Lose herumwirbelnde Schuhe schädigen die Trommel und können die Maschine auf lange Sicht zerstören.

Unser Tipp: Wer kein passendes Wäschenetz zu Hause hat, kann die Schuhe auch in einen Kissenbezug oder Jutebeutel geben.

Man kann außerdem ein Kissen mit in die Trommel geben. Das schont die Maschine zusätzlich, da die Schuhe nicht herumwirbeln können.

Die Schuhe sollten dann bei maximal 30° Celsius mit ein wenig Feinwaschmittel im Schongang ohne Schleuderprogramm gewaschen werden. Die meisten Turnschuhe sind nicht für die Maschinenwäsche gemacht. Also sollte es nicht zur Regel werden, da sie mit der Zeit leiden.

Teppich und Duschvorleger in der Waschmaschine waschen

Teppiche aus Baumwolle, Wolle und Synthetikfasern sind unkompliziert in der Waschmaschine zu reinigen. Dabei sollte aber unbedingt das Pflegeetikett beachtet werden.

Eine kritische Stelle bei Duschvorlegern und Teppichen ist die Randverarbeitung. Es sollte darauf geachtet werden, dass sich einzelne Fäden oder Schlingen nicht lösen können, da sie sonst die Pumpe der Waschmaschine verstopfen kann.

Vor dem Waschgang sollte man den Teppich absaugen und von grobem Dreck befreien.

Zu große Teppiche können nicht in der Maschine gewaschen werden. Man sollte den Teppich in der Maschine noch Drehen können. Sonst wird spätestens beim Schleudern die Waschmaschinentrommel in Mitleidenschaft gezogen.

Anschließend kann der Teppich bei 30° Celsius mit einem Feinwaschprogramm gewaschen werden.

Achtung: Teppiche aus Bast, Sisal, Fell oder Leder müssen in die professionelle Teppichreinigung.

Duschvorhang in der Waschmaschine waschen

Schon beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass man das Material des Duschvorhangs waschen kann. Je regelmäßiger der Vorhang gewaschen wird, desto weniger Verschmutzungen können anhaften. Um Kalkränder vorzubehandeln, empfiehlt es sich, das untere Ende des Duschvorhangs über Nacht in einer Essiglösung einzuweichen.

Achtung: Den Essig nicht direkt in die Waschmaschine geben, da das die Dichtungen beschädigen kann.

Den Duschvorhang ohne Aufhänger bei 30° Celsius bei einem Feinwaschprogramm und mit Feinwaschmittel waschen.

Zum Trocknen den Duschvorhang einfach wieder in der Dusche aufhängen.

Im Studio: Martina Schäfer, Hauswirtschaftliche Fachberaterin