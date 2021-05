per Mail teilen

An Spam-E-Mails im E-Mail-Postfach hat man sich inzwischen gewöhnt. Spam-SMS auf dem Handy, die mit betrügerischen Absichten geschickt werden, sind neu, viele User verunsichert.





Der Inhalt der SMS ist in vielen Varianten immer gleich: Es geht beispielsweise darum, dass man etwas bestellt hat. Nun soll ein Link angeklickt werden, um den Status des Pakets zu verfolgen oder die Bestellung zu bestätigen.

Falscher Link führt zu Schadsoftware

Die Telefonnummer des Absenders der SMS ist in der Regel unbekannt. Der Link führt auch nicht zu einem offiziellen Paketdienstleister oder Versandhandel, das sieht man schon am Namen. Er führt zu einer Seite, mit der man sich eine Schadsoftware auf sein Smartphone lädt. Die kann beispielsweise sensible Daten auf dem Handy ausspionieren.

Getty Images Thinkstock -

Weitere Infos zu dieser Betrugsmasche:

Neue SMS-Betrugsmasche

Polizei warnt vor SMS-Betrugsmasche

Vorsicht! Polizei warnt vor falscher Paket-SMS

Gefälschte SMS mit angeblicher Paketbenachrichtigung verbreitet Schadsoftware

Per Schalte: Andreas Reinhardt, Multimedia Fachjournalist