Winterspaß: Ski-Langlauf und Schneeschuhwandern

Skilanglauf und Schneewandern erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Wir geben ein paar Tipps, worauf Sie als Einsteiger achten sollten.

Ski-Langlauf: erst leihen, dann kaufen

Ski-Experte Tim Fritz aus Todtnau im Schwarzwald empfiehlt, "die ersten Schritte auf Langlauf-Skiern mit Leihmaterial" zu bestreiten. So kann man zum einen, verschiedene Ausrüstungen testen und zum anderen überhaupt erst einmal feststellen, ob der Sport genügend Spaß macht, um Geld zu investieren.

Fällt die Antwort mit "Ja" aus, dann gibt es laut Fritz Einstiegssets für Ski, Stöcke und Schuhe ab 400 Euro. Nach oben sind dagegen wie so oft fast keine Grenzen gesetzt.

Informationen rund ums Langlaufen hat die Redaktion Planet Wissen gesammelt.

Langlaufen kann fast jeder

"Langlaufen kann eigentlich jeder, der auch in der Lage ist, eine halbe Stunde spazieren zu gehen", sagt der Experte. Natürlich bestehe eine gewisse Sturzgefahr. "Wer an Krankheiten wie Osteoporose oder ähnlichem leidet, sollte also etwas vorsichtiger sein."

Schneeschuhwandern: einfach losgehen

Wer statt auf Skier lieber auf seinen Füßen steht, sollte das Schneeschuhwandern in Erwägung ziehen. "Das ist wirklich für jeden etwas", so Fritz. "Es ist weniger anstrengend als Langlauf, und man muss dafür keine Technik erlernen."

Laut Experten gibt es keine wirklich schlechten Schneeschuhe zu kaufen. Gute Exemplare kosten um die 100 Euro. Man sollte allerdings darauf achten, dass die eigenen Wanderschuhe dazu passen. Der Wanderschuh sollte über die Knöchel gehen und die Sohle muss härter sein als bei einem Turnschuh. Die zum Schneewandern passenden Stöcke sollen so lang sein wie beim normalen Wandern.