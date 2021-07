per Mail teilen

Mediatheken und Streamingdienste haben ein unglaubliches Angebot an Filmen und Serien. Filmexperte Karsten Umlauf verrät, worauf Sie sich in nächster Zeit freuen können.

Tipp 1

Amazon Prime Solos Altersfreigabe: keine Angabe Produktionsland: USA Produktionsjahr: 2021 Genre: Serie

Anthologie-Serie abrufbar bei Amazon Prime Video mit Helen Mirren, Anne Hathaway, Dan Stevens und Morgan Freeman. Die Prime-Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat.

Tipps 2

SWR/Moviestar/Maria Heras The Pier Die fremde Seite der Liebe Originaltitel: El embarcadero Produktionsland: Spanien Laufzeit: 45–52 Minuten Genre: Serie

"The Pier" handelt von der erfolgreichen Architektin Alejandra "Alex" Leyva, die plötzlich mit ihrem schlimmsten Albtraum konfrontiert wird. Ihr Ehemann Oscar wurde tot auf einem Pier außerhalb von Valencia aufgefunden. Der Polizist Conrado geht von Selbstmord aus. Schon bald muss Alejandra der Tatsache ins Auge sehen, dass Oscar 15 Jahre ein Doppelleben führte, und zwar mit Veronica - und er sogar ein Kind mit ihr hat. Alejandra beschließt herauszufinden, wer die andere Frau ist und was in der Nacht vor Oscars Tod wirklich passiert ist.

Die lineare Ausstrahlung ist am 21. und 24. Juni im SWR Fernsehen. In der ARD-Mediathek ab dem 23. Juni die 1. Staffel und ab dem 25. Juni die 2. Staffel. Alle Episoden werden jeweils 30 Tage in der Mediathek zu sehen sein

Tipp 3

Netflix Lupin Produktionsland: Frankreich Laufzeit: 42–52 Minuten Genre: Mystery-Serie

Für seine Original-Serie "Lupin" verpflichtete Netflix den französischen Superstar Omar Sy für die Hauptrolle. Sy spielt das Einwandererkind Assane Diop, der die Bücher Maurice Leblancs über den Meisterdieb Arsene Lupin verschlungen hat. Assane nimmt sich Lupin als Vorbild. Er plant zu Beginn den Diebstahl einer wertvollen Kette, die einst der legendären Königin Marie-Antoinette gehörte. Der Raub ist die Rache am Besitzer der Kette Hubert Pelligrini, der seinen Vater einst beschuldigt hatte, eben dieses Schmuckstück entwendet zu haben. Später brachte sich sein Vater im Gefängnis um. Sein Rachefeldzug gegen Hubert Pelligrini hat seine Familie zerstört. Er steht mit dem Rücken zur Wand und muss einen neuen Plan schmieden, auch wenn ihn das in Gefahr bringen kann.

Netflix kostet 7.99 Euro im Monat Basis

Im Studio: Karsten Umlauf, Filmexperte