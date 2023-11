Kennedy, Loriot und "Wer wir sind" - Unsere Empfehlungen für November

Wenn es draußen ungemütlich ist, wird es Zeit für einen Fernsehabend! Unsere Empfehlungen mit spannenden Serien und Filmen wie Loriot, Kennedy und "Wer wir sind" sind genau das Richtige!

"Kennedy - Schicksalsjahre eines Präsidenten"/ARD/SWR

Eine vierteilige Serie und ein einstündiger Film

Darum geht's

Kennedy ist vor allem eins: sein Leben lang krank. Und das schon als Kleinkind. Mehrfach wäre er fast gestorben. Alles, was dem Image schadet, wird so gut wie möglich klein gehalten, darin sind die Kennedys meisterhaft. Die Kennedys sind so etwas wie die Kardashians ihrer Zeit: eine sehr wohlhabende Familie, die die Medien geschickt für sich zu nutzen weiß. Alles dient einem Zweck: Ansehen und Ruhm der Familie zu mehren.

Eine SWR-Produktion ab 12.11. in der ARD Mediathek, am 13.11.23 um 20:15 Uhr im Ersten

"Wer wir sind"/MDR/Degeto

Eine sechsteilige Serie

Darum geht's

In Halle eskaliert ein Aufeinandertreffen verschiedener Jugendgruppen und der Polizei. Es endet in Plünderungen, Festnahmen und mit einer Schwerverletzten. Dieser Abend verändert das Leben einer Handvoll Umweltaktivisten um die angehende Abiturientin Luise (Lea Drinda) und ist der Auslöser für ihre politische Radikalisierung. Luise beginnt, den Erwachsenen immer mehr zu misstrauen, allen voran ihrer Mutter Catrin (Franziska Weisz), die als Hauptkommissarin in einer Einheit für jugendliche Straftäterinnen und Straftäter ermittelt.

Darsteller*innen: Lea Drinda und Franziska Weisz

Jeweils drei Folgen am FilmMittwoch, 15. November, ab 20:15 Uhr und am Freitag, 17. November ab 22:20 Uhr im Ersten | Online first ab 10. November in der ARD-Mediathek

"Deutsches Haus"/Disney +

Eine fünfteilige Miniserie nach dem gleichnamigen Romans von Annette Hess („Kudamm 56-63“, „Weissensee“)

Wahrheit verändert alles – eine ganze Familie, ein ganzes Land. Frankfurter 1963 - Auschwitz-Prozesses: Eine junge Dolmetscherin wird in einem der wichtigsten Strafprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte mit der erschütternden Wahrheit des Holocaust und den damit untrennbar verbundenen Geheimnissen ihrer eigenen Familie konfrontiert. Darsteller*innen: Iris Berben, Heiner Lauterbach, Anke Engelke, Max von der Groeben, Henry Hübchen, Sabin Tambrea, Aaron Altaras

Ab 15. November exklusiv auf Disney+

"Das Licht, das wir nicht sehen können"/Netflix

Eine vierteilige Miniserie nach dem gleichnamigen Roman von Anthony Doerrs

Die Wege der blinden französischen Jugendlichen Marie-Laure und des deutschen Soldaten Werner kreuzen sich im besetzten Frankreich. Die beiden versuchen, die Zerstörungen und Gefahren des Zweiten Weltkriegs zu überleben.

Darsteller*innen: Louis Hofmann, Lars Eidinger, Aria Mia Loberti

Deutschsprachige Premiere: 2. November 2023 auf Netflix

"Eine Frage der Chemie"/Apple TV

1. Staffel der vierteilige Serie nach dem gleichnamigen Roman von Bonnie Garmus

In den 1950er Jahren wird Elizabeth Zotts Traum, Wissenschaftlerin zu werden, von der Gesellschaft in Frage gestellt. Sie nimmt einen Job in einer TV-Kochsendung an und versucht, einer Nation von Hausfrauen weit mehr als Rezepte beizubringen.

Darsteller*innen: Brie Larson, Lewis Pullman, Aja Naomi King.

Deutschsprachige Premiere: 13. Oktober 2023 auf Apple TV + Press

"Loriot 100"/ARD/SWR/Radio Bremen und Florian Film

SWR Dokumentation

Karikaturist, Satiriker, Schauspieler und Regisseur: Mit seinen Werken hat Loriot die deutschsprachige Kultur des 20. Jahrhunderts geprägt wie kaum ein anderer Künstler. Seine Texte, Bilder und Sketche sind zeitlos und spiegeln in beispielloser Schärfe die jeweilige Ära wider, in der sie entstanden. Mit seinen Figuren, skurriler Situationskomik und unnachahmlichem Wortwitz schrieb Loriot Fernsehgeschichte(n), die in jedem deutschen Wohnzimmer zu Hause waren – fast ein ganzes Jahrhundert lang. Die Dokumentation zeigt auf, wie allgegenwärtig und relevant Loriots Werk auch heute noch ist. Das Who-is-Who der deutschen Comedyszene führt durch eine unterhaltsame Chronik deutscher Zeitgeschichte und kultisch-verehrter Pointen, von denen viele längst in unseren alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen sind.

Samstag, den 11. November 2023 um 20.15 im Südwestrundfunk, seit Samstag, den 4. November 2023 in der Mediathek

Im Studio: Karten Umlauf, Filmexperte