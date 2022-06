per Mail teilen

Nützliche Alternativen zur gängigen Chemiekeule sind Putz- und Waschmittel aus Seifen, denn sie schonen die Umwelt und sparen Ressourcen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Seifen selbst herstellen.

Seifen im Haushalt richtig einsetzen

Viele kennen es noch von den Großeltern: Mit Kernseife, Gallseife, Schmierseife und Neutralseife kommt man gegen Dreck und Flecken an. Die Wunderwaffen im Haushalt lassen sich in fast jeder Situation einsetzen.

Kernseife in lauwarmem Wasser aufgelöst, können Sie als Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger, Waschmittel, Spülmittel und Fleckenentferner verwenden. Schmierseife funktioniert in der richtigen Mischung als Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger, Spülmittel und für die Schädlingsbekämpfung. Gallseife setzen Sie zum Flecken entfernen auf der Kleidung ein. Neutralseife ist praktisch für die Reinigung von Fenstern, Geschirr, Fußböden, Arbeitsflächen, Textilien, Teppichen oder Polstern.

Gut zu wissen: Schmierseife hinterlässt beim Putzen einen Fettfilm. Deshalb sollten Sie trocken nachwischen. Für Fenster und Spiegel ist diese Seife deshalb nicht geeignet.

Wäsche waschen mit Kernseife

Mit Kernseife können Sie wunderbar Wäsche waschen. Bei selbst hergestelltem Waschmittel wissen Sie selbst was drin ist und sparen außerdem Verpackungsmaterial.

Kernseife selbst herstellen

100 g Kernseife

150 g Waschsoda

150 g Natron

100 g Zitronensäure

Küchenreibe

Bügelglas

Zubereitung

Kernseife mit der Küchenreibe in Flocken reiben und mit den restlichen Zutaten vermischen. Die Waschmittelmischung in ein Bügelglas füllen und aufbewahren. Zur Verwendung einen Esslöffel zur Wäsche in der Waschmaschine hinzufügen.

Tipp: Ätherisches Öl, wie Lavendel oder Zitrone, zum Waschpulver hinzufügen. Das sorgt für einen frischen Duft der Wäsche.

Seife als natürliche Alternative

Seife kann viele Putzmittel im Haushalt ersetzen. Sie reinigt dabei gründlich und umweltschonend, da sie vollständig biologisch abbaubar ist. Die meisten festen Seifen sind oft umweltfreundlich verpackt. Seifen sind sehr ergiebig. Neutralseife ist dabei die sparsamste. Für 5 Liter Wasser benötigen Sie beispielsweise nur einen Teelöffel Neutralseife, um einen Allzweckreiniger herzustellen. Schmierseife und Neutralseife sind durch ihren neutralen pH-Wert sanft zur Haut, sodass Sie unbedenklich damit arbeiten können. Mit Seife spart man also Platz, Kosten und tut etwas für die Umwelt.

Fazit

Seifen sind Allzweckreiniger. Einmal hergestellt können Sie das Mittel in vielen Bereichen zum Putzen einsetzen. Für empfindliche Haut ist vor allem Neutralseife geeignet. Schmierseife ist vielseitig einsetzbar, kommt jedoch bei glänzenden Oberflächen an ihre Grenzen. Kernseife ist der Alleskönner unter den Seifen.

