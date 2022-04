Schwerbehinderten-Ausweis: Was Sie wissen sollten

per Mail teilen

In Deutschland leben rund zehn Millionen Menschen mit einer Behinderung, davon sind rund 7,6 Millionen schwerbehindert. Ein Ausweis kann helfen, einige Nachteile der Behinderung auszugleichen.

Ein Schwerbehindertenausweis gibt bundesweit einheitlich Nachweis über den Status als schwerbehinderter Mensch und gibt Auskunft über die Schwere der Behinderung. Damit können Sie sich gegenüber Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern und Behörden ausweisen, um die per Gesetz festgelegten Nachteilausgleiche und Rechte in Anspruch nehmen zu können.

Beispiel Rente: Wer schwerbehindert ist, kann zwei Jahre früher ohne Abschlag in Rente gehen und benötigt dafür nicht wie die meisten 45 Beitragsjahre, sondern es reichen 35 Jahre. Mit Abschlag von bis zu 10,8 Prozent kann man unter Umständen schon mit 60 Jahren in Rente gehen.

Alle Informationen rund um den Schwerbehindertenausweis finden Sie auf der Website des Sozialverbands VdK

imago images imago images/Future Image

Was ist eine Behinderung?

Im Sozialgesetzbuch ist eine Behinderung so definiert: "Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, ..., die sie an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können."



Der Grad der Behinderung beziffert die Schwere einer Behinderung. Ausführliche Infos finden Sie hierzu auf der Seite des VdK.

Experte im Studio: Thomas Schärer, Geschäftsführer Sozialverband VdK Baden-Württemberg