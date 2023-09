Wohnen: Kahle Wände schöner gestalten mit Wandfarben

Parkett an der Wand: Statt mit Linien aus Holz und Filz gibt es die geniale einfache Idee, das passende Parkett einfach an der Wand hochzuziehen. Damit - in diesem Fall - diese große, hohe Wand nicht so nackt wirkt, wurde das Parkett als breiter Streifen im gleichen Ton, wie es am Boden liegt, aber in anderer Verlegeanordnung - angebracht. So holt man sich noch mehr Wärme und Natürlichkeit in den Raum.

