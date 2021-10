Glasfaseranschluss: Schnelles Internet in die eigene Wohnung

Schnelles Internet durch Glasfaserausbau kommt in Deutschland voran, wenn auch in Teilen noch immer zu langsam. Allerdings häufen sich die Beschwerden über aggressive Verkaufsmethoden.

Die Corona Pandemie hat gezeigt, wie wichtig für Privatpersonen schnelles, stabiles Internet ist - für Home-Office und Home-Schooling. Aber auch die Firmen und Arbeitgeber haben gesehen, wie extrem wichtig eine gute Internetanbindung für die Mitarbeiter ist.

Die Voraussetzung dafür ist Glasfaser. Der Ausbau geht voran, hinkt in manchen ländlichen Gebieten aber noch ziemlich hinter her.

Glasfaser: Hohe Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Die Glasfaser-Übermittlung ist die Zukunft im Bereich Kommunikation. Selbst größte Daten- und Informationsmengen werden in Lichtgeschwindigkeit verschickt. Es fließt kein Strom in einem Kupferkabel, sondern Lichtimpulse in einem Lichtwellenleiter.

Das Signal im Lichtwellenleiter ist praktisch unempfindlich gegen über Störungen durch Strom, Magnetismus oder andere Strahlung. Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s sind mit Glasfaser möglich.

"Glaserfaseranschluss ist zukunftssicher"

Mit diesen Datenraten ist selbst das Streamen hochauflösender Filme ein Vergnügen. "Grundsätzlich ist die Verlegung eines Glasfaseranschlusses ins Haus oder in die Wohnung eine sehr gute und vor allem sehr zukunftssichere Sache", sagt Michael Gundall, Telekommunikations-Experte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

"Allerdings sollten sich Verbraucher nicht vorschnell an der Tür zu einem Abschluss drängen lassen", so Gundall. Denn bei der Verbraucherzentrale häufen sich die Beschwerden über aggressive Verkaufsmethoden und Vertragstricks.

Warnung vor Kostenfalle bei Glasfaserausbau

So wird der Glasfaserbau oft mit einem Nutzungsvertrag verbunden. Es werden hohe Bandbreiten erst günstig angeboten, in der Hoffnung, dass die Kunden vergessen, zum richtigen Zeitpunkt zu kündigen. "So tappen viele in die Kostenfalle", warnen die Verbraucherschützer.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb, sich beim Abschluss eines Vertrags Zeit zu lassen und sich gegebenenfalls von der Verbraucherzentrale beraten zu lassen.

Experte im Studio: Andreas Reinhardt