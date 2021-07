Gerade jetzt bei heißen Temperaturen lieben wir den Schatten im Garten. Oft sind aber gerade die Schattenplätze die, an denen wir uns am wenigsten Mühe gegeben haben. Denn den Schatten zu gestalten ist nicht ganz so einfach. Aber es geht deutlich mehr als nur Efeu!

Sendung am Di. , 21.7.2020 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen