Wer es im Sommer gerne schattig auf dem Balkon hat, sollte jetzt handeln. Wir stellen Ihnen Pflanzen vor, die an Rankgittern toll wachsen und dann im Winter wieder zurückgeschnitten oder abgeerntet werden, so dass wieder Licht in die Wohnung fällt.

Um die Pflanzen wachsen zu lassen, schlagen wir als ganz einfaches Rankgitter ein Armierungsgitter vor, dass für wenige Euro im Baumarkt zu haben ist. Diese Pflanzen sind für den schattigen Balkon besonders geeignet Mit der Glockenrebe erwerben Sie volle Blütenpracht von Juli bis zum Frost. Bei uns wird sie meist einjährig kultiviert und nicht überwintert. Sie rankt und verzweigt auch stark, so dass sie einen dekorativen dichten Sichtschutz bietet. IMAGO IMAGO/McPHOTO / H.R. Mueller Bild in Detailansicht öffnen Mit Tafeltrauben können Sie ein schönes kühlendes Blätterdach gestalten. Gespannte Drähte reichen völlig aus. Zum dunkleren Winter wird die mehrjährige Tafeltraube so zurückgeschnitten, dass wieder Licht in Ihr Wohnzimmer fällt! IMAGO Contributor Bild in Detailansicht öffnen Auch Hopfen klettert gerne. Die Pflanze schafft zehn Zentimeter am Tage bis zu einer Ranklänge von sieben Metern. Die weiblichen Pflanzen blühen schön und tragen auch Früchte. Die mehrjährige Pflanze wird vor dem Winter zurückgeschnitten, und legt dann im nächsten Frühling wieder los! IMAGO IMAGO/S. Derder Bild in Detailansicht öffnen Die Schwarzäugige Susanne erfreut im Sommer durch Blüten in gelb, weiß oder orange. Sie begeistert durch ihre Fülle, braucht aber einen eher windgeschützen Ort. IMAGO imageBROKER/Helmut Meyer zur Capellen via www.imago-images.de Bild in Detailansicht öffnen Feuerbohnen sind sehr wüchsig und können in wenigen Wochen ein Rankgitter bewachsen. Sie haben auch noch eine reiche Ernte! Getty Images C. Kaiser via www.imago-images.de Bild in Detailansicht öffnen Expertin im Studio: Eva Hofmann, Gartenbauingenieurin an der Gartenakademie Rheinland-Pfalz