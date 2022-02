Die richtige Ernährung gegen Blähungen, Verstopfung und Durchfall

Blähungen, Verstopfung und Durchfall – darunter leiden viele Menschen in Deutschland. Doch das muss nicht sein. Mit einer darmfreundlichen Ernährung verschwinden viele der Beschwerden. Darauf sollten Sie achten:

Der Darm wurde lange Zeit nicht hinreichend beachtet. Inzwischen weiß die Medizin, dass die Gesundheit des Darms nicht nur für eine gute Verdauung maßgeblich ist, der Darm ist wichtig für ein funktionierendes Immunsystem, für die Gewichtsregulierung, ja sogar für eine gesunde Psyche. Es sind die guten Darmbakterien, die für diese Effekte verantwortlich sind – und die wollen gefüttert werden.

Darmbakterien – die guten unterstützen, die schlechten kleinhalten

In unserem Darm leben Millionen von Bakterien. Manche dienen unserem Wohlergehen, andere schaden uns – doch die Besiedelung unseres Darms findet nicht zufällig statt. Wir können sie beeinflussen.

imago images Bildnummer: 0108915507

Die guten Darmbakterien vermehren sich, wenn wir sie mit Präbiotika und Probiotika versorgen. Präbiotika stecken in ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Gemüse und Hülsenfrüchte. Probiotika liefern uns die Milchsäurebakterien in fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt, Buttermilch und Kefir sowie in pflanzlichen Alternativen wie fermentierten Mandel- oder Soja-Präparaten. Auch Kimchi, der in Asien beliebte fermentierte Kohl, den wir hier auch immer öfter auf den Speisekarten finden, ist probiotisch. Genau wie Sauerkraut.

Um die schlechten Darmbakterien möglichst klein zu halten, sollten wir ihnen nicht zu viel Futter geben in Form von Zucker und schnell resorbierbaren Kohlenhydraten, die vor allem in Fertiglebensmitteln enthalten sind.

So beruhigen Sie Ihren Darm bei akuten Beschwerden

Colourbox Colourbox -

Wer mit einem ständigen Rumoren im Darm, häufigen Blähungen, Verstopfung oder Durchfall kämpft, sollte den Darm zunächst beruhigen. Der Tipp von Diätassistent und Ernährungsberater Sven Bach: „Essen Sie vier bis sechs Wochen lang täglich Haferflocken (Feinblatt).“ Die enthaltenen Beta-Glucane lindern die Beschwerden, so der Experte. Außerdem sollten auf dem Speiseplan etwa vier Mal pro Woche Kartoffeln stehen. Ideal ist es, Kartoffeln vom Vortag zu verwenden. Denn wenn Kartoffeln nach dem Kochen 24 Stunden stehen, verwandelt sich die Stärke in resistente Stärke um, die den Darm beruhigt. Unterstützen können Sie Ihren Darm, in dem Sie etwa zwei bis drei Liter trinken – und zwar stilles Wasser oder Kräutertees wie Fenchel, Anis und Kümmel.

Darmtests für zuhause sind teuer und liefern wenige Erkenntnisse

Wer sein Biom, also die Zusammensetzung der Darmbakterien, kennen möchte, kann das untersuchen lassen. Inzwischen gibt es auch Kits zur Eigenanwendung; hier schickt man die Stuhlprobe selbst ins Labor. Diätassistent und Ernährungsberater Sven Bach hält davon wenig. Das Ergebnis sei lediglich eine Momentaufnahme, die nicht viel aussage, wie es dem Darm geht. Außerdem gebe es bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse, wie die optimale Darmbesiedelung aussieht.

Experte: Sven Bach, Diätassistent und Ernährungsberater