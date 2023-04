Schritt für Schritt zum strahlenden Look

Schminktipps für einen ausdrucksstarken Auftritt gibt es von Kosmetikerin Katharina Greiner. So sorgen Sie mit dem passenden Make-up für einen bezaubernden Augenaufschlag und einen strahlenden Teint.

Bevor es ans Make-up geht, steht die Reinigung der Haut morgens an erster Stelle. Nicht nur mit Wasser, sondern einer hauttypgerechten Reinigung. Ein schnelles Make-up mit Pflege dauert nicht länger als 15-20 Minuten.

Schritt 1: Grundierung

Zu Beginn geht es an die Grundierung. Dazu eignet sich eine BB Creme, eine Art getönte Tagescreme. Diese steht für Beauty Balm oder blemish balm.

Eine BB Creme deckt aufgrund eines höheren Pigmentanteils leichte Unebenheiten ab ohne die Poren zu verstopfen. BB Cremes enthalten in ihrer Grundsubstanz eine Feuchtigkeitscreme und trocknen somit die Haut nicht aus, sondern pflegen.

Schritt 2: Augenbrauen

Augenbrauen in Form bürsten, Härchen, die überstehen bzw. außerhalb der Augenbrauenform sind, mit einer Pinzette entfernen.

Gleichzeitig einen flüssigen Concealer auftragen, damit dieser sich etwas setzen kann. So haben Sie hinterher weniger Probleme damit, dass er sich in kleinen Fältchen absetzt.

Schritt 3: Lidschatten auftragen

Weißer Kajal auf dem unteren Augenlid (Wasserlinie) lässt das Auge größer wirken. Brauntöne passen immer und zu jeder Augenfarbe. Mit Brauntönen lässt sich ein Alltags-Make-up und auch ein Gala Make-up zaubern: mit einem Lidschattenpinsel auftragen und mit einem Blending Pinsel verblenden.

Schritt 4: Lidstrich ziehen und Wimpern tuschen

Mit einer ruhigen Hand vorsichtig einen Lidstrich mit flüssigem Eyeliner ziehen. Nicht verzagen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, das ist reine Übungssache. Dabei das Lid etwas in die Breite ziehen, damit man den Wimpernkranz verdichten kann. Dann geht´s ans Wimpern tuschen. Hier darauf achten, dass Sie die Bürstchen in eine Richtung herausziehen (nicht pumpen). So kommt keine Luft in die Wimperntusche. So kann sie auch nicht verklumpen und wird auch nicht schneller trocken.

Schritt 5: Rouge auftragen

Beim Auftragen von Rouge beginnen Sie seitlich an den Wangenknochen. Die Farbe mit leichtem Druck auftragen. Dann verblenden Sie die Farbe vom Haaransatz über die Wangen in Richtung Mundwinkel.

Schritt 6: Lippen schminken

Damit Ihre Lippen optisch größer wirken, tragen Sie zu Beginn einen Lipliner auf. Mit diesem Stift bekommen Sie eine exakte Kontur hin und sorgen dafür, dass der Lippenstift nicht verschmiert.

Um die Lippenstiftfarbe oder den Gloss präzise auftragen zu können, nutzen Sie einen flachen, etwas abgerundeten Lippenpinsel und tragen Sie ihn innerhalb der vorgezeichneten Lippenkontur auf. So hält die Farbe ihres Lippenstiftes länger.

Im Studio: Nicole Brühmann, Make-up Artist