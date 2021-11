Müll richtig trennen schont die Umwelt

Richtig Müll trennen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern kann auch einen weiteren Anstieg der Müllgebühren vermeiden. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Laut Statistischem Bundesamt produzieren die Deutschen im Jahr etwa 455 kg Hausmüll pro Einwohner. Rund 70 Prozent davon können zurzeit recycelt werden. Bei Papier, Glas und Metall ist die Wiederverwertbarkeit deutlich besser als bei Verpackungen aus Verbundstoffen.

Die rechtliche Lage

Mülltrennung ist in Deutschland durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz Pflicht. Eine falsche die fehlende Trennung wird sogar als Ordnungswidrigkeit geahndet. Vermieter können Mieter deswegen abmahnen.

Es gibt sechs Müllarten

Restmüll/Hausmüll

Biomüll

Altpapier

Altglas

Wertstoffe /Grüne Tonne/ Gelber Sack

Sondermüll/Sperrmüll

Welche Tonne für was

Gelbe Tonne: Die Recyclingquote könnte viel höher sein, wenn mehr Verpackungen richtig getrennt würden. Zum Beispiel gibt es Joghurtbecher, die aus verschiedenen Materialien bestehen: Aludeckel, Plastikbecher, Pappverkleidung - das sollten wir alles einzeln entsorgen. Das gilt auch für Wurstpapier. Die Sortieranlagen sind damit überfordert.Nur sortenreinen Plastikmüll kann die Industrie weiterverarbeiten, etwa zu PET-Flaschen. Es hängt also von uns ab, wieviel Verpackungen recycelt werden können.

Grundsätzlich gehören alle Leichtstoffverpackungen in den Wertstoffmüll: Dazu gehört alles, was nicht aus Glas oder Papier ist (Alufolien, Plastiktüten, Konservendosen, Joghurtbecher, Tetra Packs, Folien, Kunststoffflaschen ohne Pfand, Kaffeeverpackungen). Die Behälter brauchen nicht ausgespült werden. Es reicht "löffelrein".

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Caroline Seidel

Grüne oder blaue Tonne: Alte Zeitungen und Verpackungen aus Papier und Pappe, Brötchentüten und Zigarettenschachteln können mit dem Altpapier entsorgt werden. Einkaufszettel, die auf Thermopapier gedruckt sind, kommen in den Restmüll, also in die schwarze Tonne. (Die neuen Kassenzettel können in den Wertstoffmüll). Das gilt auch für Thermodruckerpapier, stark verschmutzes Altpapier und Tapetenreste. Pizzakartons werden mit Kunststoffen imprägniert, damit sie fett- und wasserabweisend sind. Auch Kaffeebecher zum Mitnehmen aus Pappe sind in der Regel mit Kunststoff beschichtet. Diese Verpackungen haben deshalb im Altpapier nicht zu suchen. Hygieneartikel (benutzte Tempotaschentücher, Atemschutzmasken, Einweg-Handschuhe) gehören in den Restmüll.

Deutschland ist Weltmeister im Papierverbrauch dpa Bildfunk (c) dpa - Bildfunk

Schwarze oder graue Tonne: Restmüll oder Hausmüll und alle Abfälle, die nicht wiederverwertet werden können. Dazu gehören z.B. auch Geschirr, Hygieneartikel, Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen und Fensterglas.

Essensreste sollten wir nicht über die Toilette entsorgen. Grobe Abfälle können Abwasserrohre verstopfen und sind ein gefundenes Fressen für Ratten. Außerdem machen Essensreste die Abwasserreinigung aufwendiger und damit teurer. In die Biotonne der Gemeinde dürfen sie. Falls man keine Biotonne hat, gehören sie in den Restmüll, z.B. in Zeitungspapier verpackt.

Bioabfall oder braune Tonne: Kompostierbare Küchen- und Gartenabfälle (Kaffee- oder Teesatz, Obst- und Gemüsereste, Eierschalen, Blätter). Auch rohe, gekochte und verdorbene Nahrungsmittel dürfen in die Tonne. Das gilt auch für biologisch abbaubares Kleintierstreu, nicht aber für Exkremente. Auch Milch und Asche dürfen nicht hinein.

Bioplastik ist Plastik, das sich zersetzt. Es besteht aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr, aber es gibt auch Bioplastik aus Erdöl. Es sollte grundsätzlich nicht in den Kompostmüll oder in die braune Tonne, denn es braucht sehr lange, bis es verrottet ist. Das gilt auch für Müllbeutel aus Bioplastik. Nach einer EU-Norm, darf sich Plastik Bioplastik nennen, wenn es sich innerhalb von sechs Monaten zersetzt. Die Kompostieranlagen lassen den Biomüll aber nur vier Wochen verrotten. Also sorgt es dort für Probleme. Außerdem ist Bioplastik nicht von normalen Plastik zu unterscheiden und muss aussortiert werden.

Problemstoffe

Sondermüll, Elektroschrott, Sperrmüll und Altkleider dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Hierfür und auch für Glas gibt es verschiedene Container oder Sammelstellen auf den Wertstoff- und Recyclinghöfen. Dies wird in den Kommunen unterschiedlich gehandhabt. Es gibt meist spezielle Pläne. Batterien und Leuchtstoffröhren können z.B. auch in Baumärkten oder Drogerien abgegeben werden.

Tipps zur Müllvermeidung

Regionale Produkte ohne Plastikverpackung kaufen

Langlebige Produkte/Geräte kaufen

Brotzeitdosen und Trinkflaschen für unterwegs mitnehmen

Korb und Einkaufstasche sowie Gemüsenetze beim Einkaufen verwenden

Tauschen, leihen oder reparieren.

Für alle weiteren Fragen empfehlen wir den Ratgeber des Umweltbundesamts "Abfälle im Haushalt. Vermeiden, Trennen, Verwerten".

Expertin im Studio: Martina Schäfer, hauswirtschaftliche Fachberaterin