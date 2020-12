Wie wäre es mit einem Räucher-Ritual an Silvester? Räuchern ist ein traditionelles Brauchtum in der Zeit der Rauhnächte zwischen der Heiligen Nacht bis zur Nacht des 6. Januars.

Räuchern hat eine jahrtausende alte Tradition: Zur Reinigung und zum Schutz, zur Segnung sowie zur Vor- und Rückschau auf Ereignisse.

Zum Räuchern brauchen Sie: Räucherkohle, feuerfeste Räucherschale und Sand oder ein Stövchen mit Räuchersieb. Dazu Räucherstoffe: Pflanzenteile wie Blätter, Wurzeln, Blüten, Rinde oder auch Harz.

Beim Räuchern werden die Pflanzenteile nicht direkt ins Feuer gelegt, sondern in die Glut oder auf ein Sieb über einer Feuerquelle, z.B. Stövchen mit Teelicht.

Die in den Duftmolekülen enthaltenen Inhaltsstoffe der Pflanze gehen in den Rauch über und wirken beim Einatmen auf Körper und Geist.

Richtig Räuchern...

... mit einem Räuchersieb

Eine sanfte Methode, Duftstoffe aus Pflanzen freizusetzen, ist die mit einem Sieb. Hierzu benötigen Sie ein passendes Stövchen, eventuell ein Stück Alufolie (für die „Verduftung“ von Harzen) und das Räucherwerk. Sie entzünden das Teelicht, legen das Sieb auf das Stövchen und darauf die Pflanzenteile oder Harze. Bald riechen Sie einen angenehmen Duft, denn das Räucherwerk verglüht nicht sofort wie auf der Kohle, sondern verglimmt langsam und erfüllt über eine längere Zeit den Raum mit dem Geruch der Pflanzen, ohne verbrannt zu riechen. Wenn diese auf dem Sieb verkohlt aussehen, können sie gegen frische Pflanzenteile ausgetauscht werden.

...mit Räucherkohle

Wenn Sie mit Räucherkohle räuchern wollen, benötigen Sie folgende Utensilien: ein feuerfestes, mit etwas Sand gefülltes Räuchergefäß, Räucherkohle, eine Pinzette, eine Kerze, Streichhölzer und Pflanzen, die verräuchert werden (das sogenannte Räucherwerk) und eine Feder oder ein Stück festes Papier zum Fächeln. Arbeitsschritte Zerkleinern Sie in einem Mörser die Pflanzenteile oder Harze, die Sie verräuchern wollen.

Tipp zur Räucherkohle

Herkömmliche Räucherkohle mit Anzündhilfe sollten Sie im Freien anzünden, da die darin enthaltene Zündhilfe erst einmal einen starken Geruch verbreitet. Gehen Sie erst dann mit dem Räuchergefäß nach innen, wenn die Kohle vollständig durchgeglüht ist. Fassen Sie die Räucherkohle mit einer Pinzette und zünden Sie sie über einer Kerzenflamme an. Legen Sie sie dann auf den Sand im Räuchergefäß. Fächeln Sie mit einer Feder oder einem Papier Luft zu, um die Kohle zum Glühen zu bringen. Warten Sie, bis die Kohle vollständig durchgeglüht ist und geben Sie dann wenig Räucherwerk, maximal einen halben Teelöffel zerkleinerte Pflanzenteile oder Harze, auf die glühende Räucherkohle. Um das Aroma im ganzen Raum zu verteilen, können Sie mit der Räucherschale umhergehen und mit einer großen Vogelfeder oder einem festen Stück Papier den Rauch fächelnd verteilen. Öffnen Sie anschließend die Fenster, um den Rauch abziehen zu lassen. Der feine Duft bleibt zurück. Löschen Sie die noch glühende Kohle unter Wasser. Vorsicht: Löschen Sie nicht mit kaltem Wasser in einer Keramikschale, sie könnte springen. Bei Räucherungen zur Reinigung und Desinfektion sollte die Räucherschale für mindestens 3 Stunden im geschlossenen Raum verbleiben, den man während dieser Zeit auch nicht betreten sollte. Erst danach sollte man den Raum gründlich durchlüften.

...mit Räucherbündeln

Räucherbündel könenn Sie leicht selbst herstellen, sie sind aber auch im Kräuterfachhandel und bei Blumenschulen mit speziellem Sortiment erhältlich. Darin sind Stängel unterschiedlicher Pflanzen zusammengebunden. Wenn diese Pflanzen ausreichend ätherische Öle enthalten (wie z.B. bei Salbei oder Beifuß), genügt es, das Bündel oben anzubrennen, es glüht dann langsam nach unten durch. Räucherbündel eignen sich für das Räuchern im Freien oder in Ställen.

Achten Sie auf Qualität

Vielfach wird Räucherwerk in Form von Räucherstäbchen angeboten. Dabei werden Pflanzenteile gepresst und an ein Stäbchen geklebt. Auch Räucherkegel sind nichts Anderes als in Form gepresste Pflanzenteile. Achten Sie beim Kauf von Räucherstäbchen- und kegeln unbedingt darauf, naturreines und unparfümiertes Pflanzenmaterial zu erhalten. Vielfach wird solches Räucherwerk in schlechter Qualität aus synthetischen Duftstoffen angeboten, die keine heilsame Wirkung haben.

Im Studio: Anna Koppold, Heilpraktikerin

