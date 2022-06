Rankgitter für Schatten und Sichtschutz im Garten

Im Sommer ist man viel im Garten und da wünscht sich so mancher mehr Sichtschutz zum Nachbarn oder einfach mehr Schatten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das mit einer Rankhilfe selbst schaffen können.

Schling- und Rangpflanzen sind hervorragend geeignet, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, denn sie wachsen sehr schnell. Doch dafür brauchen sie eine Rank-Hilfe. Entsprechende Rankgitter gibt es im Handel vor allem aus Holz und aus Metall.

IMAGO lianem via www.imago-images.de

Kastanie oder Robinie sind gut geeignet für Ranghilfen

Rankhilfen aus Holz brauchen zumeist weniger Fixierung als Metallgestelle und sind daher in der Regel einfacher zu installieren. Teilweise kann man sie sogar einfach in den Boden einschlagen. Sie sind jedoch weniger langlebig, da die Pflanzen Feuchtigkeit abgeben und das Holz dadurch beanspruchen. Gut geeignete Hölzer sind zum Beispiel Sibirische Lärche, Robinie oder heimisch Kastanie.



Im Handel wird viel kesseldruckimprägniertes Holz angeboten. Diese Form der chemischen Behandlung macht die Hölzer widerstandsfähiger, steht allerdings auch aufgrund gesundheitlicher Bedenken bezüglich der verwendeten Stoffe immer wieder in der Kritik.

IMAGO LianeM

Rankhilfe aus Metall sind langlebiger

Rankhilfen aus Metall sind in der Regel langlebiger - vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität. Achten Sie darauf, dass das Material ein gewisses Gewicht hat. Leichte Metalle halten nicht lange und rosten schnell. Metallgestelle müssen relativ aufwändig verankert und meist einbetonniert werden.

Im Garten wirkt Metall sehr prominent, weshalb man sich daran unter Umständen schneller satt sieht als an Holz, das sich meist natürlicher einfügt. Grundsätzlich sollte immer der Stil des Gartens beachtet und entsprechend ausgewählt werden.

Rankhilfe schnell und unkompliziert selber bauen - so geht's!

Sie brauchen: 2 Kanthölzer als Pfosten (Länge je nach Wunsch), 2 Erdspieße; Schrauben; Drahtseil; 2-3 Metallhaken; 2-3 Spannschlösser

1. Die Erdspieße im gewünschten Abstand voneinander mit Hilfe des Vorschlaghammers in den Boden schlagen.

2. In den Erdspießen die Holzpfosten festschrauben.

3. In jeden Pfosten zwei bis drei Haken gegenüberliegend einschrauben.

4. An einem Ende des Drahtseils eine Schlaufe bilden und diese in einen der Haken einhängen.

5. Das andere Ende des Seils am gegenüberliegenden Pfosten in derselben Höhe anbringen, idealerweise mit einem Spannschloss, um das Seil gut spannen zu können.

6. Auf diese Weise 2 bis 3 Seile spannen.

7. Nun die gewünschten Pflanzen unter der Rankhilfe einpflanzen.



Tipp: Bei größeren Gestellen kann es sinnvoll sein, die Spieße einzubetonieren, um sicherzugehen, dass der straff gespannte Draht die Pfosten nicht einfach zur Seite zieht.

Experte: Gärtnermeister Tobias Nikolay