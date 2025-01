Radfahren im Winter: Tipps rund ums Fahrrad und E-Bike

Ohne Zwiebeln wären die meisten Gerichte nur halb so lecker. Rot, weiß, länglich, rund: Die Auswahl im Supermarkt ist groß und neben dem Geschmack geben Sie unserem Körper auch noch so einiges an gesunden Inhaltsstoffen. Sabine Schütze von der SWr Redaktion Umwelt und Ernährung klärt auf.