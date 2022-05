Die Empfehlungen aus der Podcastredaktion

Egal, ob politisch, unterhaltsam, einfach nur zum Lachen oder Gespräche mit Tiefgang: Auf dem Podcastmarkt ist mittlerweile für jeden Geschmack etwas dabei. Hier die aktuellen Empfehlungen unserer Podcastredakteurin und die Links zum Anhören.

Tatort: Der True-Crime-Podcast mit Visa Vie und Philipp Fleiter

Woher kommt die Lust am Töten? Welche Fehler begehen Mörder:innen immer wieder? Und was hat das mit dem Tatort letzten Sonntag zu tun? True-Crime-Junkie Visa Vie und Tatort-Nerd Philipp Fleiter sprechen mit denen, die nah dran sind: Kommissar:innen, Kriminalpsycholog:innen, Mitglieder von Spezialeinheiten und ab und an laden sie sich auch die Tatort-Schauspieler:innen ein. In jeder Folge vertiefen unsere Hosts in spannenden Interviews das True-Crime-Thema des Tatorts und besprechen reale Fälle. Jeden Sonntag eine neue Folge "Tatort: der True-Crime-Podcast mit Visa Vie und Philipp Fleiter". (ARD-Audiothek/SWR)

Der Link zum Podcast: www.ardaudiothek.de/tatort-der-true-crime-podcast

Zeig mir deinen Job

Mitreißend, schweißtreibend, extrem oder total normal: Wir begleiten Menschen in ihren ganz alltäglichen Traumjobs. Wir arbeiten mit - in der knallharten Job-Challenge. Und natürlich reden wir auch übers Geld. (ARD-Audiothek/SWR)

Der Link zum Podcast: www.swr.de/zeig-mir-deinen-job

1LIVE Ikonen - Die Toten Hosen 40 Jahre

Die Toten Hosen vor ihrem grellbunten Tourbus. © SWR/JKP SWR JKP

Die Toten Hosen: Die Geschichte der Band erzählt VON der Band, Wegbegleiter:innen und Fans. Entstanden ist ein außergewöhnlicher Podcast über eine einzigartige Band. Er gibt Einblicke in Triumphe und Abstürze und wie die Band die deutsche Musiklandschaft geprägt hat. (ARD-Audiothek/WDR)

Der Link zum Podcast: www.ardaudiothek.de/1live-ikonen-die-toten-hosen

Diese eine Liebe - 40 Jahre

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Wagmüller PR | Jörg Steinmetz

Die Ärzte Zum 40. Geburtstag der besten Band der Welt gibt sich ARD-Reporter und radioeins-Moderator sowie "Die Ärzte"-Fan Marco Seiffert die volle Packung: Innerhalb von 15 Tagen besucht er hintereinander neun Konzerte der "Berlin Tour MMXXII". Er darf jedes Konzert der Tour vor und hinter den Kulissen begleiten. Angefangen vom Schokoladen (130 Fans) über weitere Venues wie Frannz Club (450) und SO36 (850) bis zur Columbiahalle (3500). Nach jedem Konzert produziert er eine neue Folge mit Eindrücken, Erlebnissen, Interviews mit Fans und Crew und allem, was man über 40 Jahre Die Ärzte wissen muss. (ARD-Audiothek)

Der Link zum Podcast: www.ardaudiothek.de/diese-eine-liebe-40-jahre-die-aerzte

Im Studio: Julia Nestlen, SWR Podcastredakteurin