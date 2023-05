Podcasts der ARD Audiothek: Drei Tipps zum Nachhören

Mit Podcasts werden Sie informiert und/oder unterhalten - am Strand, zu Hause oder auf Reisen. Wir haben drei Tipps für Sie, die Sie kostenlos in der ARD Audiothek finden.

Tipp Nummer Eins: Podcast SWR 1 Meilensteine

Es geht ganz einfach gesagt um die größten Rock- und Popalben der vergangenen gut 50 Jahre. Platten, die die Musikwelt geprägt und verändert haben. In dem Podcast werden die verrückten Geschichten dahinter erzählt und analysiert, was genau diese Platten so erfolgreich gemacht hat.

Der Podcast ist geeignet für alle Musikfans, die sich für die Geschichten dahinter interessieren.

Tipp Nummer Zwei: Podcast Ideenimport von der Tagesschau

Die Redaktion sich in jeder Folge einer Frage an, die uns in Deutschland beschäftigt und schaut, wie damit in anderen Ländern umgegangen wird. Dafür greift der Podcast auf ein weltweites Korrespondenten-Netzwerk der ARD zurück. So bekommen wir Lösungsansätze für viele Probleme wie Pflege, Öffentlicher Nahverkehr oder Erneuerbare Energien zu hören.



Der Podcast ist geeignet für Menschen, die gerne auch mal einen Blick über den eigenen Tellerand wagen möchten: Ideenimport der Tagesschau

Tipp Nummer Drei: Podcast Lubi – ein Polizist stürzt ab

Es geht um einen Polizisten, der auf die schiefe Bahn gerät und im Podcast selbst davon berichtet. Dahinter steckt eine wahre Geschichte. Spannend, charmant und teilweise auch lustig erzählt, ist dieser Podcast besonders für Krimifans zu empfehlen.

Kostenlose Podcasts in der ARD Audiothek

Um einen Podcast zu hören, brauchen Sie nur ein Smartphone und einen Kopfhörer. Im App-Store auf dem Apple-Handy gehe oder im Play Store bei einem Android-Gerät finden Sie die ARD Audiothek. Alle Podcasts, die es dort gibt, sind kostenlos.

Experte im Studio: Patrick Schütz, SWR-Podcast-Redakteur