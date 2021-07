Damit Ihr Silberschmuck lange schön aussieht, gibt es ein paar einfach Dinge zu beachten. Hier unsere Tipps!

1. Silberschmuck häufig tragen

Durch das Tragen oxidiert der Schmuck nicht und bekommt somit keine hässlichen, dunkle Flecken.

2. Richtig aufbewahren

Silberschmuck in ein Baumwolltuch wickeln, bevor er in das Schmuckkästchen gelegt wird. Am Besten ein Stück Kreide dazu legen, denn diese zieht überflüssige Feuchtigkeit an.

3. Richtig reinigen

Silberputztücher oder ein Silbertauchbad sind ideal für eine richtige Reinigung. Diese gibt es in gut sortierten Drogerien zu kaufen.

Oft helfen schon einfache Hausmittel, wie Bier oder Zahnpasta. Einfach auftragen, mit Wasser abspülen und anschließend polieren.

Bei hartnäckigen, schwarzen Flecken hilft oft nur noch das Fachpersonal beim Juwelier.