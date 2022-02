Was ist eine Patientenverfügung?

Ganz schnell kann es im Leben ganz ernst werden. Doch wer will sich schon ständig vorstellen, was alles Schlimmes passieren kann. Dennoch: Vorsorgen sollten Sie dennoch! Eine Patientenverfügung ist so eine Art Vorsorge, die Sie für sich selbst treffen können, falls Ihnen etwas passiert und Sie vorläufig – schlimmstenfalls sogar dauerhaft – nicht mehr in der Lage sind, Ihren eigenen Patientenwillen kundzutun.

Wem eine Patientenverfügung hilft

„Ach, dann soll das meine Tochter oder mein Lebensgefährte entscheiden, wenn ich es nicht mehr kann!“, denken sich einige. Allerdings wissen die oft nicht, wie Sie beispielsweise bei einem Herzstillstand entschieden hätten, wenn Sie es könnten. Diese Entscheidung sollten Sie mit einer Patientenverfügung Ihren Angehörigen ersparen.

Zudem stimmt es nicht, dass automatisch die engsten Verwandten entscheiden dürfen, wenn Sie es nicht mehr können. Geht es streng nach Gesetz (§ 1901a BGB), wird stattdessen bei einer fehlenden Patientenverfügung vom Gericht ein Betreuer eingesetzt.

Ab welchem Alter man eine Patientenverfügung haben sollte

imago images Bildnummer: 0089723632

Da jederzeit etwas passieren kann, sollten selbst junge Menschen eine Patientenverfügung haben. So können Sie dem Arzt vorgeben, welche medizinischen Maßnahmen Sie wünschen und welche nicht und ob welche lebensverlängernden Maßnahmen Sie im Notfall wünschen und welche nicht.

Das ist der Unterschied zwischen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht berechtigen Sie einen anderen, stellvertretend in Ihrem Namen zu handeln. Also beispielsweise Sie Verträge abzuschließen, ihre finanzielle Angelegenheit zu regeln oder einen Einzug ins Pflegeheim zu veranlassen. Wem Sie her Ihr Vertrauen schenken, will gut überlegt sein, denn grundsätzlich wird nicht überprüft, ob Ihr Bevollmächtigter auch tatsächlich das macht, was Sie in Ihrer Vorsorgevollmacht festgelegt haben!

Was in einer Patientenverfügung drinstehen sollte

Natürlich der Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Adresse. Zudem eine genaue Beschreibung der Situation, wann die Patientenverfügung gelten soll. Zum Beispiel: „Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde", oder „Wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde“.

Genaue Vorgaben, etwa zu lebenserhaltenden Maßnahmen, Schmerz- und Symptombehandlung sowie künstlicher Ernährung. Einfache Äußerungen wie „ich will nicht an Schläuchen hängen“ oder „ich will würdevoll sterben“ oder „ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen“ reichen nicht aus.

Sie müssten vielmehr zusätzlich noch bestimmte medizinische Maßnahmen ausschließen, einzelne Krankheiten aufzählen und Behandlungssituationen nennen, wann etwas oder nichts mehr unternommen werden soll.

Tipp: Da die Formulierungen im Einzelnen sehr detailliert und individuell sein müssen, empfiehlt es sich auf Vordrucke zurückzugreifen. Egal, welches Forumular Sie verwenden: Am Ende des Vordrucks sollten Datum und Ihre handschriftliche Unterschrift stehen.

Vordruck für eine Patientenverfügung 2022

imago images Bildnummer: 0107812405

Grundsätzlich können Sie eine Patientenverfügung selbst schreiben. Sie muss weder von einem Arzt, einen Anwalt oder einem Notar unterschrieben werden. Im Internet gibt es jede Menge Vordrucke kostenlos oder käuflich zu erwerben.

Das Bundesministerium für Justiz bietet im Internet eine Informationsbroschüre mit Textbausteinen an, die Sie sich hier kostenlos herunterladen können:

www.bmjv.de/Patientenverfuegung

www.bmj.de/Formulare

Die Verbraucherzentralen bieten ein Online-Tool an, dass auf den Textbausteinen des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz basiert und das sich einfach durch Ankreuzen von Fragen selbst erstellt https://www.verbraucherzentrale.de/patientenverfuegung-online

Patientenverfügung und Corona: Jetzt aktualisieren!

Eine Patientenverfügung sollte etwa alle 2 Jahre aktualisiert werden. Fügen Sie bei jeder Änderung noch das Datum und Unterschrift hinzu.

Wichtig wegen einer möglichen Coviderkrankung: Wer eine künstliche Beatmung in seiner Patientenverfügung ausgeschlossen hat, sollte bedenken, dass dies dann auch bei einer Coviderkrankung gilt, bei der jedoch eine künstliche Beatmung lebensrettend sein kann.

Wenn Sie Maßnahmen wie Beatmung und künstliche Ernährung für den Fall einer Coviderkrankung speziell regeln wollen, sollten Sie diese Krankheit konkret in Ihrer Patientenverfügung mit aufnehmen. Sie können beispielsweise festlegen, dass Sie z.B. bei einer Coviderkrankung einem kurzfristigen Versuch mit einer Beatmung zustimmen, diese aber nicht als Dauerzustand ohne Aussicht auf Verbesserung haben möchten.

Wer dies wünscht, sollte seine Patientenverfügung also unbedingt um diesen Zusatz ergänzen!

Was Sie der Gang zum Anwalt, Notar oder Arzt kostet

Lassen Sie Ihre selbst entworfene Patientenverfügung von einem Rechtsanwalt prüfen, kostet Sie das durchschnittlich 250,00 EUR. Berät und erstellt Ihnen ein Rechtsanwalt eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Patientenverfügung, kostet Sie das so um die 400,00 EUR. Ärzte verlangen für solche Prüfungen i.d.R. 200,00 EUR. Da die Preise stark variieren können, sollten Sie vorab nach den Kosten fragen.

Wo Sie Ihre Patientenverfügung am besten aufbewahren sollten

Sie sollten einen engen Angehörigen informieren, dass Sie eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht haben, und wo Sie die Originale aufbewahren. Sie können auch eine Kopie bei Ihrem Hausarzt hinterlegen.

Empfehlenswert ist es auch, eine Karte oder einen Hinweis im Geldbeutel oder in der Handtasche bei sich zu tragen, auf dem vermerkt ist, dass Sie eine Patientenverfügung bzw. Vollmacht besitzen und wo Sie die hinterlegt haben. Meist werden Sie auch schon bei der Aufnahme in ein Krankenhaus oder Pflegeheim gefragt, ob Sie eine Patientenverfügung besitzen und wo Sie diese aufbewahrt haben.

Der sicherste Ort für eine Patientenverfügung

Die Bundesnotarkammer führt ein Zentrales Register für private und notarielle Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen (= ZVR).

Im Internet zu finden unter http://www.vorsorgeregister.de/

Allerdings nicht ganz kostenlos: Je nach der Art der der Registrierung (ob per Internet oder Post) fällt eine einmalige Gebühr von 20,50 Euro bzw. 23,50 Euro an.

Wichtig: Sie zahlen nur einmalig für die Registrierung. Es fällt keine weitere Jahresgebühr an.

Patientenverfügung, Vorsorge- und Betreuungsverfügung

Wer sich für eine Patientenverfügung entscheidet, sollte auch immer gleich eine Vorsorgevollmacht erteilen bzw. eine Betreuungsverfügung errichten.

Experte: Christoph Kehlbach, SWR Redaktion Recht und Justiz