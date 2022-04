per Mail teilen

Wir machen heute leuchtende Ostereier mit den Farben der Nautr. Dazu gibt uns Nadine Hocke Tipps zu Materialien und Techniken.

Naturfarben lassen sich aus Blättern, Schalen, Rinden, Pflanzen oder auch Gewürzen gewinnen. Dazu bereite ich im zuerst die Farbbäder vor. Das eigentliche Färben erfolgt dann kalt.

Gemüse: 500 g des frischen, klein geschnittenen Gemüses in einem Liter Wasser für 30 bis 40 Minuten kochen. Anschließend das Färbewasser durch ein Tuch sieben. Das Gemüse nicht wegwerfen, es kann noch zu einem leckeren Gericht verarbeitet werden, zum Beispiel einer Suppe.

Wurzeln, Rinde und Hölzer: Verwenden Sie mindestens 30 Gramm, besser sind 100 Gramm. Einen Tag lang einweichen und anschließend in einem Liter Wasser für ein bis zwei Stunden kochen, danach durch ein Tuch sieben.

Blätter, Beeren und Blüten: Für 30 bis 100 Gramm ist eine Einweichzeit von zwei Stunden mit anschließendem Kochen von 30 bis 60 Minuten empfehlenswert. Danach wie bei den anderen Ausgangsstoffen abseihen.

Pulver: Sie können auch färbende Gewürze wie Kurkuma in Pulverform verwenden. Weichen Sie 3-4 Teelöffel für 30 Minuten in einem Liter Wasser ein und lassen es anschließend 30 Minuten kochen.

Den Färbesud jetzt abkühlen lassen.

Gelb werden die Eier ganz klassisch durch einen Sud aus Zwiebelschalen. Je nach Färbedauer nehmen die Eier eine Farbe zwischen gelb, bordeaux und braun an. Aber auch Kurkuma, Safran, Birkenblätter, Walnussschalen, Brennnessel, Kamillenblüten und junger Spinat geben einen gelblich bis braunen Farbton ab.

Rot lassen sich die Eier mit Rote Beete-Saft färben, Traubensaft, rotem Malventee oder Apfel- bzw. Birnenbaumrinde.

Türkis bis blaugrau werden die Eier mit Hilfe von Rotkohl, Johannesbeerennektar, Holunderbeeren- oder Blaubeersaft.

Grün färben u.a. Brennnesselblätter, Matetee, Petersilie und Spinat.

Braune Eier gibt es mit Birkenrinde oder -blättern, Walnussschalen und Zwiebelsud, Kaffee oder Tee.

Mein Lielingstechniken zur Gestaltung der Ostereier

Reismethode für gesprenkelte Ostereier: Mit dieser Methode lassen sich sehr schnell tolle Muster erzeugen. Dazu benötigt man ein Gefäß aus Plastik mit Deckel, in das das Ei passt. Geeignet sind zum Beispiel dünne Joghurt- oder Quarkbecher mit durchsichtigem Plastikdeckel.

Dafür zwei Esslöffel Reis und einen Esslöffel eines Natur-Färbesuds, die in den Reis ein wenig einziehen darf, in den Becher geben. Nun kommt noch das heiße Ei dazu, den Behälter verschließen und ihn vorsichtig drehen oder leicht schütteln. Das Ergebnis zwischendurch kontrollieren und gegebenenfalls noch etwas Farbe hinzufügen.

Blätter-Muster: Petersilienblätter, Pimpernelle, Karottengrün oder andere hübsche Pflanzenblätter eignen sich hervorragend für diese Verzierung. Die Blätter auf das Ei legen und in einen dünnen Nylonstrumpf stecken. Das Ei in eine kleine, tiefe Schüssel legen und mit der Färbeflüssigkeit übergießen. Ich lasse meine Ostereier über Nacht im Farbsud. Am nächsten Morgen das Ei herausnehmen, den Strumpf aufschneiden und das Blatt abziehen.

Bindfaden-Technik für Kieselstein-Optik: Mit einem dicken Bindfaden oder Haushaltsgummis wird das zu färbende Ei umwickelt und anschließend im Farbbad gefärbt. Dabei entsteht ein interessantes Muster wie bei manchen Kieselsteinen. Wenn der Faden in vielen Bahnen gelegt wird, entsteht ein wildes Muster. Besonders hübsch sieht dies bei einem Grauton aus, der durch einen Hibiskusblüten-Sud erzielt werden kann.



Spitzen-Muster: Für ein feines Spitzenmuster sind geklöppelte Baumwollspitze oder alte Gardinen am besten geeignet. Man kann es auch mit löchrigen Geschenkbändern oder mit mehreren Lagen schmaler Geschenkbänder probieren. Dazu wickelt man das Band einmal um das Ei, verdreht es an den Enden und befestigt es mit einem Gummiband, damit es nicht verrutschen kann oder stülpt einen Nylonstrumpf darüber.

Expertin im Studio: Nadine Hocke, Lehrerin für Haushalt und Textil