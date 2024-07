Obstsorten als Blickfang auf Terrasse und Balkon

Granatapfel-Bäumchen im Kübel sind naturgemäß eher kleine Vertreter ihrer Gattung, entprechend fallen auch ihre Früchte kleiner aus als die von ausgepflanzten Bäumen. An einem sonnigen, am besten windgeschützten Standort fühlt sich der Granatapfel besonders wohl. Achten Sie auf einen erhöhten Sandanteil in der Erde, so dass das Gießwasser gut abfließen kann. Gut geeignet ist zum Beispiel eine spezielle Erde für mediterrane Pflanzen.

