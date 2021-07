per Mail teilen

Ein neueres Urteil des Bundesgerichtshofs erlaubt Ihnen, zuviel bezahlte Gebühren zurückzufordern. Wir verraten, worauf Sie dabei achten müssen!

Neues BGH-Urteil berechtigt zu Rückforderungen

Das Urteil gilt allgemein für Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und hilft deswegen nicht nur bei Preiserhöhungen, sondern auch bei vielen weiteren Bankgebühren wie z.B. Kreditkartengebühren.

Danach sind Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Vertragsanpassungen unwirksam, wenn sie so offen formuliert sind, dass der gesamte Vertrag ohne ausdrückliche Zustimmung der Kund*innen geändert werden kann.

Wenn die Bank mehr Geld wollte

Das Urteil gilt allgemein für Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und hilft deswegen nicht nur bei Preiserhöhungen, sondern auch bei vielen weiteren Bankgebühren wie z.B. Kreditkartengebühren.

Hat Ihre Bank beispielsweise in den letzten Jahren erstmals Gebühren eingeführt oder sie erhöht, muss sie Ihnen diese zurückerstatten, sofern Sie nicht ausdrücklich eingewilligt haben. Das gilt für alle unzulässigen Gebühren, die seit dem 1. Januar 2018 entstanden sind.

Neues BGH-Urteil betrifft die meisten Banken

Obwohl es im Urteil um die Postbank ging, gilt es auch für andere Banken und Sparkassen, denn diese haben ähnliche Klauseln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Bank muss aufgrund des Urteils nicht nur die Gebühren, sondern auch die Zinsen darauf zahlen.

Wer Geld zurück will, sollte aktiv werden

Die wenigsten Banken werden die höheren Gebühren unaufgefordert zurückzahlen. Deswegen sollte man als Bankkunde besser selbst aktiv werden.

Wer Geld zurückfordern will, sollte erst einmal selbst berechnen, was ihm zusteht. Da das Urteil nicht nur die Kontoführungsgebühren, sondern sämtliche andere Kosten betrifft, lohnt sich ein Blick in das Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV) der Bank. Entscheidend ist das zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung.

Erhöhungen betreffen meist Kontoführung und Karten

Wer ein kostenloses Konto hatte und seit Juni 2019 Kontoführungsgebühren von 6 Euro zahlt, kann bis Juni 2021 immerhin 144 Euro von der Bank zurückfordern. Kostete die Kreditkarte vorher 25 Euro und dann ab Juni 2019 jährlich 40 Euro, kann noch 25 Euro dazuzählen.

Auf diese Summe können sogar noch Zinsen aufgeschlagen werden.

Verlangen Sie eine Entgeltaufstellung

Wenn Sie gar nicht wissen, wieviel Gebühren Sie im Jahr zahlen, können Sie von Ihrer Bank eine sogenannte Entgeltaufstellung verlangen. Die können Sie einmal im Jahr von ihrer Bank einfordern. So eine Aufstellung liefert eine rückblickende und detaillierte Übersicht, wie Sie Ihr Konto in der Vergangenheit genutzt haben und wo Kosten entstanden sind.

Musterbrief: So verlangen Sie Bankgebühren zurück

Im Studio: Sonja Guettat, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz