Wir lieben unsere Haustiere - und wir können mit Ihnen oft auch viel Spaß haben. Schicken Sie uns Ihr lustiges Tierfoto!

Die Lustigsten werden wir am Donnerstag, 15. September, immer mal wieder in der Sendung zeigen. Dann werden die Gewinnerfotos des "Comedy Pet Photo Awards" in Großbritannien bekannt gegeben. Wenn Sie schon mal lachen wollen, gucken Sie doch mal in die Endauswahl.

Denken Sie bitte daran: keine Kleidung, Hüte oder Brillen. Sind Sie sich immer bewusst, wie Sie Ihr Haustier behandeln. Es ist so wichtig, sich gut um seine Haustiere zu kümmern. Danke!

