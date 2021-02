per Mail teilen

Fastnacht ist für viele die Zeit der ausgelassenen Feten! Da wird auch schnell mal einen über den Durst getrunken. Das meist kalte, nasse Wetter führt zusätzlich zu erschwerten Fahrbedingungen. Wer sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer setzt, riskiert nicht nur seinen Führerschein. Wir klären auf:

Gut zu wissen: Radfahrer begehen ab 1,6 Promille eine Straftat

Restalkohol am Morgen danach

Restalkohol wird oft unterschätzt. Man geht davon aus, dass der menschliche Körper im Durchschnitt 0,1 Promille pro Stunde abbauen kann. Oft wird mit Faustformeln

der eigene Promillewert „berechnet“. Erreicht man beispielsweise 1,5 Promille, muss man ab Trinkende von bis zu 15 Stunden Abbauzeit ausgehen. Je nachdem nimmt der Körper Alkohol leicht verzögert auf. Das heißt, auch wenn das letzte Bier schon ein Weilchen her ist, kann es sein, dass der Promillewert noch weiter ansteigt. Es wäre daher fahrlässig zu sagen „Ich hatte um 00:00 Uhr meinen letzten Drink, also kann ich am nächsten Morgen wieder früh ans Steuer."

Marihuana ist die wohl meist verbreitete illegale Droge im Straßenverkehr

Das Gesetz unterscheidet nicht, ob Sie aufgrund von Cannabis oder legalen Medikamenten nicht mehr dazu in der Lage sind, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ein großes Dunkelfeld gibt es bei den durch Medikamente verursachten Rauschzuständen. Hier spielen oft Benzodiazepine eine Rolle – rezeptpflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel, die dafür sorgen, die Fahrtauglichkeit zu beeinflussen. Ist man sich über diese Wirkung nicht sicher, empfehlen wir dringend, den Rat des

verordnenden Arztes einzuholen. Kommt es durch den Konsum von berauschenden Mitteln zu Ausfallerscheinungen, sprich die berühmten Schlangenlinien oder eben anderen Auffälligkeiten, macht man sich als Fahrer nach §316 StGB strafbar. Verursacht man gar einen Unfall, weil man unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten steht, so macht man sich nach §315c StGB strafbar – Es drohen hohe Geldstrafen bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren.



Eine Besonderheit gibt es bei den illegalen Drogen: Kann bei einer Verkehrskontrolle nachgewiesen werden, dass der Fahrer Substanzen, wie beispielsweise Cannabis, Kokain, etc. im Blut hat, so begeht er grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit nach §24a StVG und hat mit einem Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und 2 Punkten zu rechnen.

Eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde und ggf. eine MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) sind die Folge. Der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird natürlich gesondert ebenfalls verfolgt.

Hier können Sie einen Alkohol-Selbsttest durchführen: kenn-dein-limit.de/alkohol-selbst-test