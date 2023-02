Lust statt Frust: Tipps fürs Liebesleben

Am Valentinstag dreht sich vieles um Liebe und Sex. Gerade bei längeren Partnerschaften kein einfaches Thema. Wir geben Tipps, wie aus Frust wieder Lust wird.

Die wichtigste These der Paar- und Sexualtherapeutin Annette Hosenfeld aus Landau lautet: "Sexualität ist der Schlüssel zur Selbstliebe." Was ist damit gemeint? Wenn ich weiß, was mir Lust macht, wenn ich meine eigene Bedürfnisse kenne und befriedigen kann, dann kann ich auch Grenzen ziehen und Entscheidungen treffen - in allen Bereichen meines Lebens.

Mit dem Fachbegriff heißt das "Selbstwirksamkeit". Einfach ausgedrückt: Dann erlebe ich mich als Gestalterin meines Lebens und nicht als Opfer. Und so gelingt auch ein partnerschaftliches und lustvolles Liebesleben.

Sexuelle Wünsche ansprechen: 5 Tipps für Paare

1. Keinen Druck aufbauen - "Druck ist was für Autoreifen, nicht fürs Bett".

2. Nicht "von oben herab" kommunizieren, nach dem Motto: Ich weiß/kann es besser als Du.

3. Die Haltung sollte Neugier sein. Nicht, ich will Dir sagen wie es geht, sondern "Was willst du, wann und wo?".

4. Die Wünsche und auch die Grenzen des Anderen herausfinden wollen und Fragen stellen.

5. Geben und nehmen muss in Balance sein, so, dass es sich für beide in Balance anfühlt.

Colourbox Erwin Wodicka

Offen reden ist besser

Verdrängen, flüchten, "so tun, als ob"‘, ist keine Lösung. Die Probleme kommen sonst immer wieder, auch mit neuem Partner oder neuer Partnerin. Schweigen und Verheimlichen führt zu Misstrauen und Distanz. Es wird als Liebesentzug empfunden und kann Verlustangst auslösen. Lieber offen reden, auch wenn es unangenehm ist. Einvernehmlichkeit und gemeinsame Lust schafft Intimität.

Expertin: Dr. Annette Hosenfeld, Paar-Therapeutin