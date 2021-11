per Mail teilen

Lichterketten sind sehr beliebt, aber was kann man tun, wenn einzelne Lampen ausfallen? Wir haben Tipps für Sie.

Lichterketten unterscheiden sich meist so: Sie enthalten entweder kleine Glühlampen oder sie sind mit LEDs bestückt. Beide Varianten werden entweder direkt am 230 Volt-Stromnetz betrieben oder haben einen Trafo vorgeschaltet, der dann mit 12- oder 24 Volt Niederspannung betrieben wird.

Wichtig: Im Außenbereich sollte man nur Lichterketten einsetzen, die ausdrücklich dafür gedacht sind.

Was tun, wenn ein Glühlämpchen ausfällt?

Hier solten Sie möglichst rasch das kaputte Lämpchen ersetzen, denn durch den Wegfall eines Lämpchens erhalten die anderen Lämpchen mehr Spannung. Das verkürzt ihre Lebensdauer.

Defekte Glühlämpchen kann man leicht auswechseln, dabei ist aber wichtig zu wissen, für welche Spannung (Volt) das Lämpchen ausgelegt ist und welche Leistung (in Watt) oder für welche Stromstärke (in Ampere) es ausgelegt ist. Dies steht meist auf der Verpackung oder auf einem Zettel an der Lichterkette.

Volt-Faustregel für Glühlämpchen Wenn die Lichterkette direkt an der Steckdose hängt, gilt folgende Faustregel: 230 Volt geteilt durch die Anzahl der Lämpchen ergibt die Spannung des einzelnen Lämpchens. Beispiel bei 20 Lämpchen: 230 : 20 = 11,5. Hier wäre ein 12-Volt-Lämpchen das Richtige.

Vorsicht ist geboten, wenn bei einer Lichterkette mit Glühlämpchen das Glas defekt ist. Dann besteht große Gefahr bei Berührung der Kontakte. Solche Lichterketten darf man nicht mehr ans Stromnetz anschließen, bevor sie nicht repariert sind!

Was tun, wenn eine LED ausfällt?

Bei LED-Lichterketten leuchtet beim Ausfall einer LED meist eine ganze Reihe LED nicht mehr. Anders als bei Glühlämpchen können solche Lichterketten aber weiter betrieben werden, ohne dass die anderen LED überlastet werden.

Auch bei LED-Lichterketten ist eine Reparatur recht einfach möglich, wenn man über einen Lötkolben und die Kenntnisse verfügt. Defekte LEDs können einfach ausgelötet und durch bauartgleiche LEDs ersetzt werden.

Wer das nicht kann, dem sei ein Gang ins nächste Repair-Cafe empfohlen. Repair-Cafes in der Nähe findet man auf der Repair-Cafe-Website.

Was tun, wenn der Trafo defekt ist?

Wenn bei einer Lichterkette mit Trafo, der Verdacht besteht, dass der Trafo defekt ist, so ist das keine Grund die ganze Lichterkette zu entsorgen. Transformatoren gibt es in vielfältigsten Ausführungen. Auf dem Typenschild des alten Trafos sieht man die erforderlichen Werte für Spannung und Leistung.

Die modernen kleineren elektronischen Trafos und Netzteile gehen leider schneller kaputt, als die Netzteile mit Eisenkern und Spulen.

Experte im Studio: Bernd Esslinger, Repaircafe Offenburg