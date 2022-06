Garten-Liebling Lavendel - der anspruchslose Hingucker

Sein buschiger Wuchs, die kräftigen Blütenfarben und der wunderbare Duft machen ihn zum absoluten Gartenliebling. Und das Beste: Lavendel ist anspruchslos.

Vor wenigen Jahrzehnten war er noch eher selten in unseren Breitengraden zu sehen, mittlerweile hat er in fast jedem Privatgarten sein Plätzchen gefunden und verbreitet dort mediterranes Flair: Der Lavendel braucht nur Sonne, einen Rückschnitt nach der Blüte und er sollte nicht zu nass stehen.

Diese Lavendelarten gibt es

Lavandula angustifolia: Der klassische Echte Lavendel wächst vorwiegend in Höhenlagen und wird traditionell zur Gewinnung von Duftstoffen sowie als Heil- und Gewürzpflanze genutzt.

Lavandula latifolia: Der Speiklavendel duftet sehr aromatisch. Er hat besonders breite Blätter und wird daher auch "Breitblättriger Lavendel" genannt.

Lavandula stoechas: Der Schopflavendel erinnert mit seinen Blütenblättern, die ganz oben an den Ähren sitzen, an einen Haarkranz oder Haarschopf, woher vermutlich auch der Name stammt. Er blüht besonders lange, teilweise sogar bis in den September hinein.

Lavandula intermedia (Lavandin): Lavandin ist eine Kreuzung aus echtem Lavendel und Speiklavendel. Er kann in tieferen Lagen angebaut werden als der Echte Lavendel, sein Duft ist etwas herber.

Lavendel einmal ganz anders

Was viele nicht wissen: Lavendel gibt es in vielen unterschiedlichen Sorten und Arten, die nicht nur in Höhe, Breite und Form der Ähren variieren, sondern auch ein tolles Farbspektrum bieten, von den bekannten Violett-Tönen über rosa, weiß bis hin sogar zu blau. So können Sie im Garten eigene Farbakzente setzen:

Weiß: "Edelweiß" ist eine buschige, bis zu einem Meter hohe Pflanze mit dichten weißen Blüten, die wunderbar duften und Insekten viel Nahrung bieten

Weißrosa: "Coconut Ice" bleibt mit ca. 40 Zentimetern Wuchshöhe kompakt, duftet ebenfalls angenehm und kräftig und ist ebenfalls bei Bienen sehr beliebt.

Lavendelblüten am Kloster Machern SWR Claudia Krell

Hellblau: "Folgate" ist eine wenig bekannte Lavendelsorte, die aber mit ihrer ausgefallenen Blütenfarbe sehr reizvolle Akzente im Garten setzt. Sie wird ca. 60 Zentimeter hoch.

Blauviolett: "Grosso" - der Name sagt es schon, ist eine ausladende Pflanze. Bis zu 1 Meter hoch und 1,50 Meter breit kann sie werden und wirkt daher vor allem in größeren Gärten wunderschön. Diese Sorte ist robust und trägt lange, blauviolette Ähren.

Dunkelviolett: "Heavenly Night". Diese Sorte ist insofern besonders, als der Busch selbst nur ca. 50 Zentimeter hoch wird, die Blüten jedoch eine Höhe von bis zu 1,20 Meter erreichen können! Dadurch entsteht nochmal eine ganz neue Optik. Heavenly Night wirkt toll im Beet, als Beeteinfassung oder auch als Eyecatcher im Pflanzgefäß.

Expertin im Studio: Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin