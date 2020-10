Die Bäume haben begonnen, ihr Laub zu verlieren. Aber: Wohin mit den ganzen Blätterbergen? Und welche Geräte sollten Sie benutzen, um sowohl Mensch als auch Tier Genüge zu tun?

Grundsätzlich: Laub ist kein Abfall, sondern wertvoller Rohstoff!

SWR SWR -

Es versorgt den Boden mit wichtigen Nährstoffen und regt das Bodenleben an – die beste Voraussetzung für gesunde, widerstandsfähige Pflanzen. Deshalb sollten Sie Laub nicht wegwerfen, sondern nutzen. Entweder, indem Sie es in den Kompost geben, wo es die schnelle Verrottung ankurbelt. Oder, indem Sie es zusammenkehren und einfach in den Beeten liegen lassen. Dort dient es als Frostschutz für die Pflanzen, als Unterschlupf für Käfer und als willkommenes Futter für Regenwürmer. Über den Herbst und Winter hinweg verrottet das Laub langsam und setzt Nährstoffe frei. Falls Sie sehr viel Laub haben, schichten Sie einfach so viel möglich davon auf. Beim ersten Frost schrumpfen die Laub-Berge dann zusammen. Lassen Sie sie ruhig bis ins Frühjahr hinein liegen. Wenn Sie das Procedere Jahr für Jahr wiederholen, erhalten Sie nach und nach einen wunderbar lockeren, qualitativ hervorragenden Gartenboden.

dpa Bildfunk Robert Schlesinger

Auch Tiere wie Igel brauchen Laubhaufen. Am besten eine Igelburg oder eine umgedrehte Holzkisten mit Öffnung unter einem Berg von Ästen und Laub verschwinden lassen, dann hat der Igel einen geschützten Überwinterungsort.

Achtung bei immergrünen Blättern: Sie verrotten nur sehr langsam. Deshalb nach Möglichkeit häckseln. Nichts zu suchen hat Laub übrigens auf dem Rasen und auf Gehwegen. Gras wird, wenn es unter einer Laubschicht liegt, gelb. Allenfalls darf eine dünne Lage mit dem Mulchmäher zerkleinerter Blätter auf dem Rasen bleiben. Auf Wegen kann feuchtes Laub eine echte Rutschgefahr darstellen und sollte daher auch auf jeden Fall entfernt werden.

Getty Images Thinkstock -

Als Laubentfernungsgerät hat sich zwar der Laubsauger mittlerweile stark etabliert und stellt eine bequeme Art der Laubentsorgung dar, doch sterben dabei viele Insekten und Larven, die die Blätter als Schutz- und Überwinterungsort aufgesucht haben. Zudem sind die Sauger sehr laut und werden oft von der Umgebung als störend empfunden. Das Mittel der Wahl sind daher Rechen und Besen. Mit diesen beiden klassischen Gartengeräten tun Sie gleichzeitig sowohl Ihrer Fitness, als auch Ihrem Verhältnis zum Nachbarn und den Kleinsttieren im Garten etwas Gutes.

Im Garten: Werner Ollig, Gartenakademie Rheinland-Pfalz