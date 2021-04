Kaum haben Sie sich mal kurz aufs Sofa gelegt, dringt ein unangenehmes Geräusch an Ihr Ohr – vorbei mit der Ruhe! Doch nicht jedes Geräusch ist gleich unerlaubter Lärm. Wir klären auf!

Von Bundesland zu Bundesland sind die Ruhezeiten nicht einheitlich geregelt.

Nutzt das persönliche Gespräch mit den Nachbar*inenn nichts, können Mieter*innen die Lärmstörung dem*r Vermieter*in melden und darum bitten, dass die Ruhezeiten eingehalten werden.

Bei Kinderlärm müssen Sie tolerant sein

Das gilt aber nicht für Kinderlärm. Selbst Poltern und das nächtliche Schreien eines Babys müssen Sie in einem Mehrfamilienhaus hinnehmen.

Babygeschrei muss von den Nachbarn in Kauf genommen werden. Colourbox

Ähnliches gilt, wenn jemand nachts duscht, badet oder Wäsche wäscht: Auch das ist erlaubt!

Zieht Ihr*e Nachbar*in mal wieder morgens um 6 Uhr die Rollläden geräuschvoll nach oben? Auch das ist erlaubt, Sie können höflich darum bitten, dies weniger geräuschvoll zu tun.

Auch Musiker*innen müssen sich an Ruhezeiten halten

Schon Wilhelm wusste: „Musik wird oft nicht schön gefunden, weil stets mit Geräusch verbunden“. Deswegen kann es manchen schon nerven, wenn im Haus oder in einer Wohngemeinschaft auf der E-Gitarre oder am Schlagzeug geübt wird. Es gibt einige Urteile, wann und wie oft „Hausmusik“ erlaubt ist.

Grob lässt sich sagen: Nicht während der Mittags- und Nachtruhe. Außerhalb dieser Zeiten auch nicht länger als 45 Minuten im Sommer und 90 Minuten im Winter. Das gilt übrigens auch sonntags.

Fernsehen nur in Zimmerlautstärke

Familie sitzt auf der Couch vorm Fernseher. Colourbox

Hören Sie den Fernseher oder die Musik Ihrer Nachbar*innen und stört Sie das? In diesem Zusammenhang kommt immer die "Zimmerlautstärke" ins Spiel, die allerdings nirgendwo geregelt wird. In solchen Fällen bedeutet das, dass der Geräuschpegel nur so laut sein darf, dass sie in anderen Wohnungen nicht oder lediglich kaum hörbar sind. Dabei spielen natürlich auch die baulichen Verhältnisse des Gebäudes immer eine Rolle.

Was Sie gegen „Lärmstörer*innen“ tun können

Der erste Schritt sollte immer ein freundliches Gespräch sein. Hilfreich ist es, wenn man dem*r Vermieter*in dann ein Lärmprotokoll vorlegen kann, in dem steht, wann, wie und wie lange die Lärmstörung bestand.

Zu lautes Feiern

Gehören zur Wohnung oder zum Haus Balkone, Terrassen oder Gärten dürfen die Bewohner*innen sie zunächst einmal nutzen, wie sie wollen.

Zwar darf jeder Freund*innen oder Verwandte zu Kaffeeklatsch, einem Fest oder einem Grillabend unter freiem Himmel einladen. Ab 22 Uhr muss jedoch mit dem Lärm Schluss sein. Dann beginnt die Nachtruhe! So schreibt es das Landesemissionsschutzgesetz vor.

Feste müssen Sie ab 22 Uhr nach innen verlegen, für einen gedämpften Geräuschpegel sorgen und die Musik deutlich leiser drehen.

Wann der Rasenmäher rattern darf

Getty Images Thinkstock -

Motorrasenmäher dürfen in Wohngebieten an Werktagen nur noch von 7 bis 20 Uhr betrieben werden. Besonders laute Gartengeräte (z.B. Laubbläser und Laubsammler) dürfen an Werktagen nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr eingesetzt werden. Dabei zählt der Samstag als Werktag! Das gilt auch für die kleinen Rasenroboter, die jetzt viele im Garten haben.

Was bei Baulärm gilt

Wer eine Baustelle im Haus hat, kann grundsätzlich wegen des Baulärms die Miete mindern. Das gilt nicht, wenn der Baulärm aufgrund einer sogenannten energetischen Sanierung entsteht. Dann nämlich muss der*die Mieter*in den dabei entstehenden Baulärm in den ersten drei Monaten dulden und darf die Miete nicht mindern.

Gleiches gilt, wenn Lärm von der Großbaustelle nebenan kommt und der*die Mieter*in ab dem Einzug wusste, dass dort gebaut wird.

Im Studio: Katharina von Morstein, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht