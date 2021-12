Moderne Küchenmaschinen sind Multitalente mit vielen guten Eigenschaften. Verbraucher sollten überlegen: Was soll sie alles können, was ist unnütz und was darf sie kosten?

Eine Küchenmaschine eignet sich für jeden Haushalt, in dem viel gekocht oder gebacken wird. Wer dies weniger tut, kommt schon mit einem kleinen Gerät aus. Durch die Vielzahl der Funktionen moderner Küchenmaschinen ist sie heutzutage vom Single- bis zum Familienhaushalt einsetzbar. Welche Arten von Küchenmaschinen gibt es? Als Küchenmaschine werden schon Geräte bezeichnet, die mehr als zwei Funktionen ausführen können. Das trifft schon bei einem kleineren Gerät wie einem Standmixer zu, die einfachste Form der Küchenmaschine. Klassische Küchenmaschine: Klassische Geräte sind mit einem Schwenkarm ausgestattet, der nach oben hin geöffnet wird. Sie sind durch unterschiedliche Utensilien zum Kneten und Rühren geeignet. Diese Küchenklassiker sind perfekt zum Kneten schwerer Teige und zum Rühren. Hochwertige Geräte haben an der Oberseite noch eine zusätzliche Aufsatzmöglichkeit für verschiedenes Zubehör. imago images IMAGO / Noah Wedel Kompakte Küchenmaschine: Kompaktmaschinen sind absolute Allrounder und werden meist mit reichlich Zubehör und Erweiterungsgeräten angeboten. Sie ersetzen eine Vielzahl von Küchenhelfern und sind eine gute Wahl für einen Familienhaushalt. Die Einheit für Knet- und Rührbesen befindet sich meist im Boden und ist dann für schwere Teige nicht so gut geeignet wie Schwenkarm-Geräte. Kompaktgeräte mit Kochfunktion: Eine besondere Form der Küchenmaschinen sind die Geräte mit Kochfunktion. Hierbei werden nicht nur anfallende Vorbereitungsarbeiten vom Gerät erledigt, sondern auch gleichzeitig noch gekocht, gerührt, gedünstet oder gedämpft. Diese Geräte sind sehr funktionell. Technik Im Gehäuse der Küchenmaschine befindet sich der Motor. Dieser lässt sich über die Leistung definieren. Die Wattzahl steht für den Stromverbrauch eines Geräts, kann aber auch ein Indiz für einen guten Motor sein. Wer z.B. größere Mengen an Teigwaren benötigt, sollte einen leistungsstarken Motor mit mindestens 1.000 Watt für seine Küchenmaschine haben. Ein Stück Parmesan oder Kräuter sollten mit dieser Leistung kleinzukriegen sein. Stufenlose Regler und Temperaturregelungen in 5°C-Schritten sind bei den Maschinen mit Kochfunktion inzwischen selbstverständlich. Übersichtliche und einfache Displays entsprechen dem modernen Haushalt und machen das Kochen fast zum Kinderspiel. Was muss ich bei der Anschaffung beachten Es liegt immer an den individuellen Anforderungen eines Haushalts, welcher Gerätetyp erworben werden sollte. Hersteller versuchen mit immer weiteren Anwendungsgebieten zu punkten. Eine Maschine sollte mehrmals in der Woche genutzt werden, möglichst auf der Arbeitsfläche in der Küche zum sofortigen Einsatz parat stehen, und nicht im Keller oder im Küchenschrank verstauben. Für die Kaufentscheidung sind folgende Faktoren wichtig: Eigenschaften: Was muss eine Maschine alles können, welche Funktionen nutze ich wirklich? Benötige ich einen Nudelaufsatz und Fleischwolf, wenn ich für die Herstellung keine Zeit habe? Sind Rührschüssel und Motorleistung ausreichend, wenn ich mein Brot in größeren Mengen selber backe? Interessant sind natürlich auch Maschinen, die neben Rühren und Kneten andere Geräte im Haushalt ersetzen können, die nicht selbstverständlich sind, wie z.B. Eis bereiten, Kaffee und Getreide mahlen, integrierte Waage oder Timer. Kapazität und Füllmenge: Für kleinere Haushalte reicht eine Maschine mit 300 bis 500 Watt und einer Füllmenge von bis zu 4 Litern als Einsteigermodell aus. Für große Haushalte empfiehlt sich eine Leistung ab 1.000Watt und einer Füllmenge von mindestens 5 Litern. Dies gilt für die Kompaktmaschinen. Bei den Maschinen mit Kochfunktion reicht eine Maschine mit ca. 2 Litern Füllmenge für einen vier Personen Haushalt durchaus aus. SWR Zubehör: Jede Maschine sollte mit Schneebesen und Knethaken ausgestattet sein. Im Rahmen von Sonderaktionen kann auch mal weiteres Zubehör im Grundpreis inbegriffen sein. Eine Rührschüssel sollte zudem mit einem Deckel verschließbar sein, um das Umfeld der Küche zu schonen. Für den schnellen Einsatz einer Maschine im täglichen Kochen bieten sich Maschinen an, die mit nur wenig Zubehör alle Funktionen erfüllen können. Ganz wichtig für die Kaufentscheidung sollte sein, ob Messer, Deckel, Schüsseln und Rührbesen nachgekauft werden können. Soll die Küchenmaschine auch zum Dampfgaren geeignet sein, ist wichtig, wie groß der Behälter ist und ob er mehrere Ebenen hat. Das Material der Rührschüssel kann unterschiedlich Lärm verursachen. Glas und Edelstahl sind schick, aber laut. In Kunststoffschüsseln gibt es schnell Verfärbungen. Material und Technik: Geräte aus Kunststoff sind meist kostengünstiger und haben eher eine kurze Lebensdauer. Hochwertige Geräte sind deutlich leistungsstarker und das Gehäuse meist aus Stahl oder Edelstahl. Ein entsprechendes Gewicht sorgt für Standfestigkeit der Geräte. Die Zubehörteile sollten spülmaschinenfest sein, damit nicht nur die Handhabung, sondern auch die Reinigung eine Entlastung im Haushalt ist. Preis: Gute Qualität hat ihren Preis. Rechnet man die einzelnen Funktionen und das damit nötige Zubehör vergleichbarer Maschinen zusammen, ergeben sich meist keine so großen Preisunterschiede mehr wie es im ersten Moment scheint. Kleinere Maschinen ab 500 Watt gibt es schon zwischen 100 und 200 Euro, die großen Kompaktmaschinen liegen um die 500 Euro, Maschinen mit Kochfunktion zwischen 600 und 1.100 Euro. Discounter bieten sehr günstige Modelle an, die aber in den Tests bei Materialausführung und Nachkaufgarantien Probleme bereiten könnten. Im Studio: Bärbel Neher, Hauswirtschaftsexpertin