Küchenkräuter für die Frühlingsküche

Küchenkräuter gehören zum Frühling einfach dazu - was ist schon ein Gurkensalat ohne Dill? Und natürlich besticht die bekannte "grüne Sauce" durch viele frische Kräuter.

Am nachhaltigsten und auch auf Dauer am günstigsten ist der eigene Küchenkräutergarten. Die Kräutertöpfe aus dem Supermarkt sind nicht für ein Weiterwachsen gemacht - dazu brauchen die Pflanzen mehr Licht, Platz und Erde. Wer sich die Mühe nicht machen will, ist mit Tiefkühlkräutern gut bedient.

Unser Rezept für eine leckere Zitronen-Kräuter-Salsa

Die Salsa passt ideal für Lachs und Grillgemüse. Diese Zutaten benötigen Sie:



Saft einer Bio-Zitrone plus Abrieb

1 Bund glatte Petersilie

2-3 Frühlingszwiebeln – das spart teuren Schnittlauch, der geht sonst auch

1 Bund Dill

ein paar Stängel Minze

etwas Salz

eine Prise Zucker

etwas Cayenne-Pfeffer

80 ml Olivenöl

Zubereitung: Alle Kräuter hacken, mit Salz, Cayenne-Pfeffer und Zucker überstreuen, Zitronenabrieb zugeben und alles mit Zitronensaft und Olivenöl mischen.

Expertin: Sabine Schütze