Darauf sollten Sie bei Krediten achten

Höhere Benzin-, Gas- und Strompreise – da kann es auf dem Konto eng werden. Wenn auch noch die Waschmaschine kaputt geht - was tun? Ein Kredit ist eine Möglichkeit, um an Geld zu kommen!

Kredit: Wie man schnell an Geld kommen kann

Wenn gleichzeitig Auto und Waschmaschine kaputt gehen, rutscht man schnell mal mit dem Überziehungskredit in die roten Zahlen. Das kann teuer werden, denn dann fordert die Bank Überziehungszinsen fürs Girokonto und die sind in aller Regel sehr teuer und sollten nur kurzzeitig mal genutzt werden.

Der erste Schritt: Finden Sie heraus, was der Grund für die Kontoüberziehung ist und ob es sich tatsächlich nur um ein kurzfristiges Problem handelt.

Kredit statt Kontoüberziehung: Die bessere Lösung?

Grundsätzlich ist ein Kredit meist günstiger als ein ständig überzogenes Konto. Er lohnt sich meist erst dann, wenn wirklich eine unvorhergesehene, unvermeidbare Ausgabe auftaucht. Ein Kredit ist keine Lösung, wenn man generell mit seinen Einnahmen und Kosten nicht klarkommt.

Deswegen ist es wichtig, eine Rücklage für solche Situationen aufzubauen, um eine solche finanzielle Notlage von vornherein zu vermeiden.

Wie man an günstige Kreditzinsen kommt

Um möglichst günstige Zinsen zu bekommen, sollte man am besten im Internet vergleichen.

Wer nicht so lange im Internet suchen will, findet bei der Stiftung Warentest gute Vergleichsmöglichkeit für günstige Kredite

Vorsicht vor Vermittlungsprovisionen

Es gibt viele Vergleichsportale im Netz, die für die Vermittlung eines Kredits Provision bekommen. Oft werden auch sehr viele persönliche Daten abgefragt und mit besonders günstigen Zinsen gelockt, die dann am Ende so gar nicht angeboten werden.

Tipp: Geben Sie bei Kreditvergleichsportalen unbedingt die Filterfunktion „Bonitätsunabhängige Zinsen“ an, um den marktüblichen Zins herauszufinden. Den bekommen Sie am Ende jedoch nur, wenn Sie auch “kreditwürdig” sind.

Überziehungszinsen: So viel verlangen die Banken

Wenn es um die Höhe von Überziehungszinsen geht, sind die Banken relativ frei. In aller Regel sind die Überziehungszinsen allerdings sehr hoch. Die Zinsen liegen derzeit bei durchschnittlich zirka 7%. Es gibt natürlich Banken die teurer, aber auch günstiger sind.

So verlangen manche Banken z.B. 13 % an Überziehungszinsen. In einem solchen Fall sollte man schleunigst seine Schulden zurückzahlen, mit einem Kleinkredit umschulden oder zumindest einmal mit seiner Bank über die Zinshöhe reden.

Tipp: Bauen Sie sich rechtzeitig eine Reserve auf, so dass Sie diese Überziehung möglichst nicht nutzen müssen!

Ratenkauf oder Kredit: Was ist günstiger?

Oftmals fährt man mit einem Ratenkauf günstiger. Deswegen sollte man unbedingt vor einem Kauf die Zinsen vergleichen. Manchmal gibt es sogar Null-Prozent-Finanzierungen im Geschäft, um den Umsatz anzukurbeln.

Allerdings sollte man bei Null-Prozent-Finanzierungen aufpassen, dass auch der Preis stimmt und nicht überhöht ist. Aber Achtung vor Zusatzgeschäften, wie beispielsweise eine Restkreditversicherung! Oft ist die im Kreditformular schon vorausgefüllt.

Zusätzlicher unangenehmer Nebeneffekt beim Ratenkauf: Zu viele Kleinkredite verschlechtern den Schufa Score! Bei einer größeren Finanzierung könnten Sie dann eine schlechtere Kondition erhalten.

Was eine Restkreditversicherung bedeutet

Mit einer Restkreditversicherung sollen alle möglichen Risiken abgesichert werden, die den Kreditnehmer treffen und den Kredit gefährden können. Beispielsweise Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit oder auch Tod.

Diese Versicherungen sind aber oft teuer und gerade bei Arbeitslosigkeit und Tod kommt es aufs Kleingedruckte an, so dass man am Ende leider nicht gut abgesichert ist.

Tipp: Schließen Sie keine Restfinanzierung ab!

Null Zinsen Finanzierung: Worauf man achten muss

Einige Anbieter werben beim Ratenkauf mit 0 Zinsen. Stimmt das wirklich oder werden in Wahrheit nicht irgendwo vielleicht durchs Hintertürchen zusätzliche Kosten aufgebrummt?

Fragen Sie nach dem Effektivzins. Darin müssen alle Kosten enthalten sein!

Prüfen Sie auch den Preis des Produkts, denn mit 0% Zinsen will das Geschäft meist nur den Umsatz ankurbeln. Laden Sie sich auch nicht zu viele Belastungen auf, denn damit rutscht schnell ins teure Dispo. Dann wird der Null-Prozent-Kredit am Ende doch noch ziemlich teuer.

Kredit ohne Schufa: Bleiben Sie skeptisch

Angenommen, Ihre Bank will Ihnen kein Geld geben, weil sie eine schlechte Schufa-Auskunft haben. Jetzt gibt es Banken, die damit werben, Darlehen auch ohne Schufa-Auskunft zu geben: Gut oder besser Finger weglassen?

Hier wird es auf jeden Fall dubios oder extrem teuer. Auch hier könnten unseriöse Kreditvermittler dahinterstecken, die Geld für eine Vermittlung nehmen, obwohl der Kredit dann am Ende trotzdem platzt.

Woran man unseriöse Kreditvermittler erkennen kann

Unseriöse Kreditvermittler leiten Anfragen nur an Banken weiter und kassieren dafür eine saftige Provision – und am Ende ist nicht klar, ob Sie auch wirklich den Kredit bekommen.

Besorgen Sie sich eine Schufa-Auskunft

Wissen Sie, was in Ihrer Schufa-Auskunft steht? Wenn Sie es gern wissen wollen, können Sie sich eine Schufa-Auskunft von sich selbst einholen. Je höher ihr Score, umso besser Ihre Kreditfähigkeit!

Das ist immer mal wieder ratsam, denn sollte etwas Falsches in der Datenbank drinstehen, sollten Sie das schleunigst bereinigen!

Steht etwas Schlechtes drin: Unbedingt nachforschen, welches Unternehmen etwas Negatives gemeldet hat und kontaktieren. Strittige Daten muss die Schufa sperren. Hilft nichts, gibt es noch den Schufa-Ombudsmann

Kredit vorzeitig kündigen: Teuer aber möglich

Konsumdarlehen sind immer vorzeitig kündbar, allerdings ist das mit Kosten verbunden. Je nach Restlaufzeit könnte eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig werden. Die liegt bei maximal 1% der Restsumme (unter 12 Monaten bei 0,5%).

Besser: Erst Sondertilgungen nutzen statt kündigen.

Fazit:

Besser ein kleines finanzielles Polster aufbauen. Aufpassen bei Kreditvermittlern und Restkreditversicherungen.

Experte: Thomas Beutler, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale des Saarlandes