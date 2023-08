Krank im Sommer: Das hilft bei Sommergrippe, Reiseübelkeit, Verstauchung & Co.

per Mail teilen

Sommer, Sonne, Badespaß. Ganz banale Erkrankungen können zu miesen Spielverderbern werden. Sonnenstich, geschwollene Füße, Reisekrankheit, aber auch Fieber, Sommergrippe und bis zu ernstzunehmenden Herzkreislaufproblemen können den Sommergenuss trüben.

Sommergrippe

Wird der durch hohe Temperaturen oder Sonnenbestrahlung erhitzte Körper Kälte durch Zugluft, Klimaanlagen, Wasser oder Wind ausgesetzt, besteht die Gefahr sich zu erkälten. Halsschmerzen, Schnupfen und Husten auch Fieber und Durchfall sind Anzeichen der Sommergrippe.

Die Sommergrippe hat nichts mit der "echten" Grippe, die im Winter auftritt, zu tun.

Die Bezeichnung "Sommergrippe" wird im Allgemeinen für einen grippalen Infekt bzw. eine starke Erkältung während der Sommermonate benutzt.

Behandlung

Gurgeln und Lutschtabletten gegen Hals- und Schluckbeschwerden, Hustenmittel und Schnupfenspray sowie Medikamente mit pflanzlichen Extrakten lindern und heilen. Wichtig ist viel trinken, möglichst warmen Tee (Kräuter- oder Ingwertee) und eisgekühlte Getränke meiden.

Sommer-Kopfschmerzen

Im Sommer leiden viele Menschen unter Kopfschmerzen, wenn die sanften Methoden nicht helfen, sollte ein Arzt aufgesucht werden, um ernste Ursachen abzuklären.

Behandlung

Eine Massage von Kopf, Nacken und Stirn evtl. mit Zugabe von ätherischen Ölen bewirken eine Besserung der Schmerzen. Empfehlenswert ist auch das Trinken von Baldrian- oder Melissentee.

Reiseübelkeit

Wenn zu viele Außenreize auf das Gleichgewichtsorgan wirken, ohne dass das Auge sie verfolgen kann, registriert es eine Fehlermeldung. Es reagiert mit Übelkeit und Erbrechen.

Behandlung

Im Auto oder Bus in Fahrtrichtung vorn sitzen und in Fahrtrichtung blicken. Auf dem Schiff einen festen Punkt am Horizont fixieren. Im Flugzeug einen Gangplatz wählen. Kaugummi, Ingwertabletten oder Medikamente mit dem Wirkstoff Dimenhydrinat helfen. Bei stärkeren Beschwerden Tabletten oder Kaugummis mit Scopolamin, Cinnarizin oder Meclozin vor Reiseantritt einnehmen.

Verdauungsprobleme

Hitze, ungewohntes Essen, mangelnde Küchenhygiene und Stress können Magenbeschwerden, Durchfall oder Verstopfung auslösen. Tritt bei diesen Beschwerden Fieber auf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Vorbeugen

Nur Durchgegartes essen, Obst schälen, Getränkeflaschen und -dosen selbst öffnen, keine Eiswürfel verwenden. Gegen Verstopfung helfen Bewegung, Ballaststoffe, regelmäßige Mahlzeiten und viel trinken.

Wunden

Bei Stürzen auf hartem Untergrund oder Unfällen mit scharfen Gegenständen können schmerzhafte, nässende Schürfwunden entstehen.

Behandlung

Leichte Schürfwunden ausbluten lassen, bei Verschmutzungen desinfizieren, Pflaster quer zum Schnitt aufkleben. Hautabschürfung ggf. unter fließend kaltem Wasser säubern, mit Föhn, nicht mit einem Handtuch abtrocknen, desinfizieren, mit Pflaster oder steriler Kompresse abdecken.

Blasen am Fuß

Schlechte Passform oder zu harte Schuhe drücken und reiben. Erst wird die Stelle rot, dann löst sich nach und nach die obere Hautschicht, Gewebeflüssigkeit tritt ein.

Behandlung

Schutzgele für Füße verringern die Reibung. Mit Gelpflastern können Druckstellen prophylaktisch abgepolstert werden. Blasen nicht öffnen – Entzündungsgefahr. Zum Schutz Blasenpflaster aufkleben.

Schwere Beine

Bewegungsmangel kombiniert mit Wärme kann schnell zu einem Blutstau in den Venen führen. Die Beine schwellen an.

Behandlung

Mit Walken, Radeln, Schwimmen und Treppensteigen die Wadenmuskeln kräftigen. Fußgymnastik immer wieder zwischendurch, außerdem bei langem Sitzen und Stehen Stützstrümpfe tragen. Beine hochlegen, kühlendes Venengel, kalte Unterschenkelgüsse lindern die Beschwerden. Venen vom Facharzt kontrollieren lassen.

Verstauchung

Durch Umknicken oder Stürze können die Bänder im Gelenk überdehnt werden, auch die Kapsel kann geschädigt werden. Gewebeflüssigkeit und Blutergüsse lassen das Gelenk anschwellen.

Vorbeugen und Behandlung

Auf Schuhwerk mit sicherer Trittfläche achten. Gleichgewicht trainieren, Gelenke kräftigen z.B. durch Barfußlaufen. Ggf. mit Tape-Verband schützen.

Sofort kühlen und einen Kompressionsverband mit elastischer Binde anlegen.

Nasenbluten

Bei körperliche Anstrengung, heftigem Niesen, aber auch bei Bluthochdruck können oberflächliche Gefäße der Nasenschleimhaut einreißen. Bei häufigem Nasenbluten unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Vorbeugen und Behandlung

Nasenschleimhaut feucht halten, Nasensalben oder –öle benutzen. Kopf nach vorn beugen, kalte Kompresse in den Nacken legen, Nasenflügel mit einem Papiertaschentuch ein paar Minuten zusammendrücken.

Rote Augen

Wind, Zugluft, Meer- und Clorwasser sowie starke UV-Strahlung können die sensible Bindehaut reizen.

Vorbeugen und Behandlung

Sonnenbrille mit gutem UV-Schutz tragen (auf CE-Zeichen achten). Augen vor Zugluft und Wind schützen. Kontakt mit Salz- und Chlorwasser meiden.

Augentropfen (pflanzlich mit Euphrasia) lindern die Beschwerden. Helfen sie nach 2 Tagen nicht, dann zum Arzt.

Sonnenstich

Ist der Kopf länger ungeschützt großer Hitze und/oder praller Sonne ausgesetzt, reagiert die Hirnhaut gereizt. Symptome sind in erster Linie Übelkeit und Kopfschmerzen.

Vorbeugen

Aufenthalt in der prallen Mittagssonne meiden, Kopfbedeckung tragen und viel trinken.

Behandlung

Sofort an einen kühlen Ort gehen. Oberkörper und Kopf in eine halb liegende Position bringen. Den Kopf mit kalten Tüchern kühlen. Kühles, kein kaltes Wasser trinken. Arzt rufen.

Insektenstiche

Insektenstiche, ein lästiges Übel, das gefährlich werden kann, wenn Krankheiten übertragen werden oder der Betroffene allergisch reagiert.

Vorbeugen und Behandlung

Kleidung und Schuhe sind der beste Schutz, unbedeckte Hautstellen mit Insektenschutzmitteln einreiben. Juckreizstillende, entzündungshemmende Gele und Kühlung helfen nach einem Stich gegen Schwellung und Juckreiz sowie Entzündungen. Allergiker kennen ihre speziellen Mittel.

Im Studio: Dr. Ingo Wiedenlübbert, Allgemeinmediziner