per Mail teilen

In diesem Jahr feiert die Kneipp-Bewegung den 200. Geburtstag des "Wasserdoktors" Sebastian Kneipp - seine natürliche Gesundheitsvorsorge ist nach wie vor weltweit gefragt. Wir zeigen, wie das Kneippen richtig geht.

Immer warm ins kalte Kneippbecken

Vor dem Wassertreten ist ganz wichtig, warm zu sein. Das heißt: vor dem Wassertreten bewegen. Machen Sie ein paar Kniebeugen oder laufen Sie in schnellem Schritt ein paar Runden, bis Sie merken, dass Sie aufgewärmt sind. Grund: Wenn Sie kalt ins kalte Wasser gehen, frieren Sie und eine Erkältung wäre vorprogrammiert.

Die richtige Wassertemperatur wählen

Die optimale Temperatur zum Kneippen in kaltem Wasser liegt zwischen 8 und 12 Grad. Das ist nicht zu kalt und nicht zu warm, für den richtigen "Durchblutungseffekt".

Der berühmte "Storchenschritt" Imago imago stock&people

Es kommt auf die richtige Technik an

Wenn Sie ins Kneippbecken gehen, beginnen Sie mit dem rechten Bein – also herzfern. So funktionieren alle Kneippübungen. Auf diese Weise "erschrickt" Ihr Körper nicht so sehr bei den kalten Temperaturen.

Der "Wasserdoktor" wird 200 Jahre alt "Die Natur ist die beste Apotheke" - so lautet eine Erkenntnis des Naturheilkundlers und "Wasserdoktors" Sebastian Kneipp, der am 17. Mai 1821 im oberschwäbischen Stephansried geboren wurde. Seine ganzheitlichen Lehren sind noch immer aktuell. Seit 2015 zählt das Kneippen sogar zum immateriellen UNESCO- Welterbe.

Gehen Sie mit dem rechten Zeh zuerst in das Kneippbecken und rollen Sie den Fuß auf dem Boden vollständig ab. Dann nehmen Sie das Bein komplett aus dem Wasser heraus, bevor Sie es erneut eintauchen. Diese Technik wird auch Storchenschritt genannt.

Durch die Luft am nassen Bein wird der Reiz beim Kneippen verstärkt und genau das soll beim Wassertreten erreicht werden: eine Reizverstärkung, um die Durchblutung in allen Extremitäten, den Schleimhäuten und den inneren Organen zu erhöhen.

Wassertropfen auf der Haut: Durch die Luft wird der Reiz verstärkt. Imago imago stock&people

Nach dem Wassertreten – abstreifen, nicht abtrocknen!

Wie lange Sie kneippen hängt ganz von Ihrem Empfinden ab. Die Grundregel ist jedoch: Fangen Sie an zu frieren, ist es höchste Zeit aus dem Wasser zu gehen. Sobald Sie aus dem Wasser sind, trocknen Sie Ihre Beine nicht ab, sondern streifen Sie das Wasser ab.

Auch hier soll durch die Verdunstungskälte des Wasserfilms auf der Haut der Reiz und somit die Durchblutung verstärkt werden. Außerdem werden Sie merken:

Sobald die Beine langsam an der Luft trocknen, macht sich ein wohlig warmes Gefühl in den Zehenspitzen bis hoch in die Waden bemerkbar - und Sie fühlen sich erfrischt. Ganz wichtig nach dem Kneippen: schnell wieder warm werden.

Schon ein Armbad reizt die Durchblutung an. Imago imago stock&people

Nicht zu viele Kneippübungen machen

Wenn Sie auch das Armbad oder andere Güsse ausprobieren wollen, lassen Sie zwischen den Anwendungen mindestens zwei Stunden Zeit. Sonst wird Ihr Körper im wahrsten Sinne des Wortes "überreizt" und der positive Effekt des Kneippens macht sich nicht mehr bemerkbar, sondern Sie überfordern Ihren Organismus.

Das Immunsystem frühzeitig stärken

Im Studio: Heilpraktikerin Simone Ankele