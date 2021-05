per Mail teilen

Unsere Aktivitäten im Internet haben einen Einfluss auf unser Klima, sei es beim Streamen oder beim Herunterladen von Daten. Gibt es denn eine Möglichkeit klimafreundlich im Netz unterwegs zu sein?

Beim Thema Umweltbelastung denken die meisten wohl erstmal an Kohlestrom, Plastikbecher oder Avocados. Die wenigsten denken an die letzte vom Sofa gestreamte Serie, die kurze, eigentlich sinnlose Mail mit dem süßen Katzenbild an die Kollegin oder die letzten 20 Suchanfragen auf Google.

Aber: Auch diese Dinge haben negativen Einfluss auf unsere CO2-Bilanz. Einer der Gründe: Die immer größer werdenden Rechenzentren, in denen alle digitalen Informationen gespeichert, verarbeitet und ausgeführt werden. Und die brauchen meistens sehr, sehr viel Strom. Laut Schätzungen etwa zehn Prozent des weltweit produzierten Stroms.

Unser Klima-Quiz

Wie viel Energie braucht eigentlich eine Google-Suchanfrage? Und: Wie viel Strom verbrauchen Rechenzentren in Frankfurt. Antworten gibt´s im Kaffee oder Tee Quiz!

1. Frage Wie viele Suchanfragen bei Google verbrauchen genauso viel Energie wie eine Energiesparlampe (12 Watt), die eine Stunde lang brennt? Klassische Glühbirne, Energiesparlampe oder LED: auch beim richtigen Licht ist das Angebot vielfältig. SWR 40 Suchanfragen 290 Suchanfragen 540 Suchanfragen richtige Antwort: 40 Suchanfragen

richtige Antwort: 80 %

UND JETZT? – Tipps für grüneres Surfen

Also ab jetzt einfach keine Mails mehr schreiben, nur noch Bücher lesen, die es schon gibt und die Digitalisierung an den Nagel hängen? Nö, muss nicht sein. Es gibt nämlich ein paar einfache, kleine Tipps, wie man seinen digitalen Fußabdruck ein bisschen kleiner machen kann.

1. Posteingang entrümpeln

Jede gespeicherte Mail im Posteingang verbraucht Strom.

Deshalb: Alles löschen, was man nicht mehr braucht.

2. Newsletter überprüfen

Eigentlich landet dieser Garten-Newsletter, der vor einem Jahr wirklich spannend war, immer ungelesen im Papierkorb? Dann ist es wohl Zeit „Auf Wiedersehen“ zu sagen und das Ding abzubestellen

3. Unnötige Suchanfragen vermeiden

Mal kurz googlen, was denn 786+237 ist? Oder schauen, ob das Taubheitsgefühl im linken Arm vielleicht eine schlimme, unheilbare Krankheit ist? Jede Suchanfrage weniger verbraucht weniger Strom und schont damit die Umwelt. Und: Kopfrechnen ist gut für den Kopf, Krankheitsymptome sollte man eh nicht googlen.

4. Geräte nicht ständig auswechseln

Ja, das neue Handy sieht verlockend modern aus. Aber: Um neue Geräte herzustellen, müssen ziemlich viele Ressourcen verbraucht werden und das ganze ist nicht das beste für die Umwelt. Deshalb immer überlegen: Kann ich das alte Gerät noch verwenden? Reparieren? Spenden? Wenn gar nichts mehr geh: Fachgerecht entsorgen.

Hier gibt´s Tipps:

Sechs Gründe, dein altes Handy abzugeben

5. Das eigene Verhalten tracken

Meistens ist uns gar nicht bewusst, dass auch unser digitales Verhalten Auswirkungen auf die Umwelt hat. Einige Websites und Applikationen machen genau das deutlich, wie zum Beispiel die App „Mobile Carbonalyser“ oder „Der E-Mail-Rechner“.