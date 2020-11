Gerade an Weihnachten landen immer wieder Bücher unter dem Baum. Aber es ist nicht immer leicht aus der Vielzahl an Angeboten das richtige zu finden. Hier unsere Tipps!

Tipp 1

Beltz & Gelberg Verlag Waldtage! Stefanie Höfler und Claudia Weikert Genre: Kinderbuch Verlag: Beltz & Gelberg Verlag ISBN: 978-3-407-75810-1

Über das Abenteuer Wald:

Eine Gruppe Kindergartenkinder erlebt fünf Tage lang die Natur: Mit ihren Erzieherinnen erkunden sie den Wald. Stefanie Höfler erzählt vergnüglich aus Sicht eines Kindes, wie es mit den anderen Vogelgezwitscher, Beeren und Tierspuren entdeckt. Dass die Kinder sich nicht an alle Regeln der Erzieherinnen halten, lässt auch vorlesende Erwachsene schmunzeln. Liebevoll und fröhlich illustriert von Claudia Weikert.



Für Kinder ab 5.

Tipp 2

Freies Geistesleben Super Reich Polly Horvath Genre: Kinderbuch Verlag: Freies Geistesleben ISBN: 978-3-7725-2894-1

Fantastische Geschichte über Reichtum und Glück:

Dem 10jährigen Rupert Brown geht es gar nicht gut, er kommt aus einer wirklich armen Familie und leidet tatsächlich Hunger. Er würde liebend gern seiner Familie wirklich helfen. Und eines Tages kommt er auf erstaunliche Weise mit einer sehr sehr reichen Familie in Kontakt und erlebt wundersame Dinge.



Ein fantastischer Roman für Mädchen und Jungen ab 10.

Tipp 3

Carlsen Verlag Sankt Irgendwas Tamara Bach Genre: Kinder- und Jugendbuch Verlag: Carlsen Verlag ISBN: 978-3-5515-8430-4

Bei der Klassenfahrt der 10b ist etwas passiert, das offenbar eine schreckliche Aufregung verursacht. Aber was ist es bloß? So, wie die Mitschüler anderer Klassen rätseln, fragen sich auch die Leser, was auf der Reise Schlimmes passiert sein mag. Der kleine Roman passt direkt zur Erfahrungswelt von Schülern, die beispielsweise mit einem konservativen, willkürlich handelnden Lehrer umgehen müssen. Vor allem gelingt es der mehrfach ausgezeichneten Autorin Tamara Bach, so zu schreiben, wie Jugendliche sprechen.



Ab 13 Jahren

Tipp 4

Jacoby Stuart Verlag Drews Tierleben Judith Drews Genre: Kinder- und Jugendbuch Verlag: Jacoby Stuart Verlag ISBN: 978-3-9642-8067-1

In diesem außergewöhnlichen Band stellt Judith Drews rund 400 verschiedene Tiere mit ihren teils sehr erstaunlichen Besonderheiten vor. Doch nicht nur reale Tiere, auch ausgestorbene Tiere und Fabelwesen haben in dem Buch ihren Platz. In dem sehr liebevoll und kreativ gestalteten Band sind die Bilder so anschaulich, dass schon Kinder ab 3 viel Interessantes entdecken.



Ältere Kinder, bis beispielsweise 10 Jahren, werden die Fakten als besonders spannend erleben. Und auch Erwachsene werden garantiert über einiges staunen und schmunzeln. So ist das Buch ganz wunderbar zum gemeinsamen Schmökern geeignet, auch für Geschwisterkinder.

Im Studio: Susanne Lux, Buchhändlerin