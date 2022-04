Lesespaß zum Verschenken

Vor dem Osterfest empfiehlt Susanne Lux, mehrfach ausgezeichnete Buchhändlerin aus Mainz, neu erschienene fröhliche und spannende Kinder- und Jugendbücher.

Buchtipp 1

Für Kinder ab 3 Jahren

Beltz Verlag In unserem großen Haus von Marianne Dubuc Genre: Kinderbuch Verlag: Beltz & Gelberg Verlag ISBN: 978-3-407-75630-5

Preis: 16 Euro

Das kleine Kaninchen hat Geburtstag und alle Nachbarn zum Fest eingeladen! In wunderbar detailreichen Querschnittsbildern sieht man, was an diesem spannenden Tag in den Wohnungen passiert, bis sich alle bei Familie Kaninchen treffen: Klein Lili hilft Kuchen backen, Igor Igel wartet sehnsüchtig auf Papa, das Fuchskind im ersten Stock auf das Geschwisterchen, die Mäusekinder richten ein Tohuwabohu an und im zweiten Stock zieht Familie Katze ein. Ein großes, liebevolles Wimmel-Bilderbuch, in dem sich viele kleine Geschichten zum Immer-Wieder-Lesen verstecken.

Buchtipps 2

Zum Vorlesen und Selberlesen ab 6 Jahre

Gerstenberg Verlag Sommer mit Krähe von Frida Nilsson Genre: Kinderbuch Verlag: Gerstenberg Verlag ISBN: 978-3-8369-6146-2

Preis: 14 Euro

Ebba und Krähe sind allerbeste Freunde. Krähe ist ziemlich vorlaut und draufgängerisch, Ebba eher schüchtern und vorsichtig. Aber Ebba hat den kleinen Vogel fest in ihr Herz geschlossen. Und sie versteht nur zu gut, dass Krähe jetzt endlich seine in früher Kindheit verloren gegangenen Eltern suchen will. Die müssen irgendwo an der norwegischen Grenze leben. Eine Reise quer durch Schweden und ein unvergessliches Abenteuer beginnen! Frida Nilsson erzählt mit großer Wärme und Humor von der Suche nach den eigenen Wurzeln und einer ganz besonderen Freundschaft.

Buchtipp 3

Für Kinder ab 5 Jahren

Moritz Verlag Unser Garten von Gerda Muller Genre: Kinderbuch Verlag: Moritz Verlag ISBN: 978-3-89565-426-8

Preis: 16 Euro

Der Garten: Er macht Freude, er macht Arbeit und gleichzeitig kann er ein spannender Abenteuerspielplatz sein. Anna und Benjamin freuen sich: Ihr neues Zuhause hat einen Garten. Was können sie da nicht alles machen? Zuerst müssen sie aufräumen und planen. Was soll wohin? Dann säen sie aus und stecken Zwiebeln. Unterstützung bekommen sie von Louis, dem Nachbarsjungen, der aus seinem Rolli vom Balkon aus den besten Überblick hat.

Gerda Muller lässt uns in dieser Neuausgabe ihres Kindersachbuch-Klassikers an allen Phasen teilhaben, die ein Garten während eines Jahres durchläuft.

Im Sommer wird gewässert, im Herbst kann geerntet werden. Gleichzeitig ist der Garten ein toller Ort für ein Picknick oder für winterliche Schneeballschlachten. Vögel nisten in ihm und unterm alten Apfelbaum liegt sogar ein Schatz … Diese für Gerda Muller typische Mischung aus Erzählung und Sachinformation macht Lust aufs Gärtnern und darauf, die Natur zu entdecken.

Buchtipp 4

ab 13 Jahre

Urachhaus Verlag Die gigantischen Dinge des Lebens von Susin Nielsen Genre: Jugendbuch Verlag: Urachhaus Verlag ISBN: 978-3-8251-5304-5

Preis: 18 Euro

Selbstoptimierung für Anfänger Wilburs Lebensphilosophie lautet: Unsichtbar sein. Kopf runter. Mund zu. Einfach schauen, dass man den nächsten Schultag überlebt. Doch dann trifft Charlie ein, Wilburs Austauschschüler. Und entpuppt sich als Austauschschülerin. Und was für eine... Wilbur wird von gigantischen Gefühlen ergriffen. Aber wie wird man zu einem begehrten, coolen Typ, wenn man gerade eben noch völlig unsichtbar war? Einmal mehr beweist Susin Nielsen ihre außergewöhnliche Fähigkeit, »schwierige Zustände erträglicher zu machen« (Andrea Lüthi, NZZ am Sonntag), indem es ihr gelingt, elementare Themen mit einem begeisternden Humor zu verbinden.

Im Studio: Susanne Lux, Buchhändlerin