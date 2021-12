Kinderbuch-Tipps zu Weihnachten

Welche aktuellen Bücher machen Kindern und Jugendlichen Lust aufs Lesen?

Buchhändlerin Susanne Lux stellt fröhliche und spannende Kinder- und Jugendbücher vor. Tipps zum Vorlesen und Verschenken!

Kinderbuch ab 4 Jahren

Beltz Verlag Ein Tag mit Freunden. von Philip Waechter Genre: Kinderbücher Verlag: Beltz Verlag ISBN: 978-3-407-75496-7

Preis: 14 Euro

Worum geht's

Waschbär will Apfelkuchen backen. Doch weil er keine Eier hat, macht er sich auf den Weg zu Fuchs, der eine Leiter braucht. Sie spazieren zu Dachs. Der hat alles. Aber auch der benötigt Hilfe - von Bär. So ziehen sie zu viert (mit Krähe) weiter durch Wiesen, naschen Brombeeren und finden Bär mit der Angel am Bach.



Poetisch, mit leichtem Federstrich erzählt Philip Waechter von fünf Freunden, die füreinander da sind, sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und einen großartigen Tag miteinander verbringen.

Kinderbuch ab 8 Jahren

Insel Verlag Wie man mit Tigern spricht Über die geheimnisvolle Welt der Tiersprachen von Jason Bittel Genre: Kinderbücher Verlag: Insel Verlag ISBN: 978-3-458-17947-4

Preis: 16,95 Euro

Worum geht's

Wir Menschen können sprechen und so alles mitteilen, was wir wollen. Aber wie macht das ein Tiger? Er kann ja nicht sprechen. Wie alle Tierarten haben die Tiger erstaunliche Techniken entwickelt, um sich miteinander zu verständigen – ganz ohne Worte. Genauso verschieden wie die Tiere selbst sind auch ihre Sprachen. Hunde niesen, Bienen tanzen, Fische furzen (kein Witz!). Manche finden wir seltsam, manche lustig, manche geben uns bis heute Rätsel auf, aber alle erfüllen in der Natur ihren Zweck. So können die Tiere Artgenossen warnen oder ihnen helfen, Zuneigung zeigen und flirten.

Mit farbenfrohen Illustrationen und so schlauen wie witzigen Texten ist dieses Buch eine rasante Fahrt durch die faszinierende Vielfalt der Tierwelt und ihrer Sprachen.

Kinder- und Jugendbuch ab 10 Jahre

Atrium Verlag Ich heiße Billy Plimpton von Helen Rutter Genre: Kinder- und Jugendbücher Verlag: Atrium Verlag ISBN: 978-3-85535-650-8

Preis: 15 Euro

Worum geht's

Billy Plimpton liebt es, Witze zu erzählen – für jede Situation hat er den passenden Witz auf Lager. Doch Billy hat ein großes Problem: Er stottert. Damit er an der neuen Schule nicht selbst zur Witzfigur wird, versucht er, einfach gar nichts zu sagen. Aber eigentlich will Billy alles andere als unsichtbar sein. Sein großer Traum ist es, als Komiker auf der Bühne zu stehen und die Menschen zum Lachen zu bringen. Doch wie soll er das schaffen, wenn er nicht bis zum Ende des Satzes kommt und damit ständig seine Pointen versaut? Deshalb fasst Billy einen Entschluss: Er wird sein Stottern loswerden und am Ende des Jahres als Komiker beim Talentwettbewerb der Schule auftreten. Er hat auch schon einen Plan. Aber dann läuft nichts so, wie er sich das vorgestellt hat …

Jugendbuch ab 14 Jahren

Urachhaus Verlag Optimisten sterben früher von Susin Nielsen Genre: Jugendbücher Verlag: Urachhaus Verlag ISBN: 978-3-8251-5184-3

Preis: 18,00 EUR

Worum geht's

Ist Optimismus lebensgefährlich? Alle sagen Petula, dass sie keine Schuld am Tod ihrer kleinen Schwester hat. Aber so einfach ist das nicht. Petula ist nun überzeugt, dass das Schicksal hinter jeder Ecke mit einer bösen Überraschung auf sie lauert. Als sie Jacob kennenlernt, kann Petula ihre maßlosen Ängste Schritt für Schritt hinter sich lassen. Bis zu dem Tag, als sie erfährt, dass Jacob nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Susin Nielsen erzählt die Geschichte einer Handvoll Jugendlicher, die alle Schweres durchgemacht haben und sich, jeder auf seine Weise, schuldig fühlen. Wie schon in Adresse unbekannt gelingt es ihr auch hier, ein ernstes Thema mit großartigem Humor zu vereinen.

Expertin im Studio: Susanne Lux, Buchhändlerin