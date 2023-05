Für Kinder und Jugendliche: Buchtipps für die Ferien

Wer Kinder oder Enkelkinder hat, kennt es aus den Ferien: Die Phasen, in denen die Kinder nicht wissen, was machen sollen. Wie wäre es mit einem spannenden Buch? Susanne Lux hat ein paar Tipps!

Buchtipp 1 - Für Kinder ab 4 Jahren

Esslinger Verlag Wie man Knurrbären besiegt und Keksräuber fängt: & weitere Vorlesegeschichten von Hanna und Papa. von Madlen Ottenschläger Genre: Kinderbuch Verlag: Esslinger Verlag ISBN: 978-3480237432

Preis: 13 Euro

Worum geht's?

Mit Hanna und Papa fühlt man sich einfach wohl und geborgen wie zu Hause! Die vier reich illustrierten Geschichten erzählen vom bunten Familienalltag, in dem immer viel gelacht und herumgealbert wird, wo es aber auch mal turbulent zugeht. Hanna liebt ihren Papa über alles, und Papa liebt Hanna. Wie in jeder Familie gibt es trotzdem mal Streit, wenn Hanna das Wutgefühl in ihrem Bauch spürt. Aber das gehört einfach dazu und ist genauso gut und wichtig wie das gemeinsame Keksebacken. Negative Gefühle werden für Kinder gut nachvollziehbar erklärt und in jeder Geschichte gelöst. Für Jungen und Mädchen bietet Hannas und Papas Welt vielfältige Identifikationsmöglichkeiten.

Ehrlich, authentisch, mit Ecken und Kanten: dass ist das Tochter-Papa-Duo, das man es einfach nur liebhaben kann!

Buchtipp 2 - Für Kinder ab 9 Jahren

Gerstenberg Verlag Märkte in aller Welt. von Maria Bakhareva Genre: Kinderbuch Verlag: Gerstenberg Verlag ISBN: 978-3836961233

Preis: 26 Euro

Worum geht's?

Ein Marktbesuch ist immer ein Erlebnis - all die Farben und Gerüche, und wohin man auch sieht, überall tummeln sich Menschen. Begeben wir uns auf eine Reise zu 24 berühmten Märkten in aller Welt und staunen darüber, was es dort zu kaufen gibt! Vom schwimmenden Markt in Thailand bis zum Fischmarkt in Chile, vom Gewürzmarkt in Israel bis zur Großen Markthalle in Ungarn: An jeder Ecke gibt es aufregende Dinge zu entdecken. Neben vielen tollen Tipps für Erwachsene und Kinder und landestypischen Rezepten bietet dieses Buch noch viele weitere Anregungen für den Marktbesuch.

Die wimmeligen, mit überraschenden Details gestalteten Marktszenen bringen uns die Kulturen anderer Länder auf sinnliche Weise ganz nahe.

Buchtipp 3 - Für Kinder ab 10 Jahren:

Carl Hanser Verlag Elefantensommer: Ein 2 ½ Tonnen schwerer Grund, morgens aufzustehen von Holly Goldberg Sloan Genre: Kinder- und Jugendbuch Verlag: Carl Hanser Verlag ISBN: 978-3446275966

Preis: 17 Euro

Worum geht's ?

Eine Sommergeschichte voller Glück, in der ein Elefant und ein Mädchen die Hauptrolle spielen. Sila wartet seit Monaten auf ihre Mutter, die wegen eines Problems mit der Einwanderungsbehörde in ihre Heimat Türkei zurückkehren musste. Doch dann lernt sie Gio kennen, der sich mit seinem Lottogewinn eine Farm gekauft hat. Und der Veda rettet - die Elefantendame aus einem ehemaligen Zirkus darf auf Gios verwunschenem Anwesen leben und wird zum Glücksbringer in Silas Sommer. Sila findet ihre Lebenslust wieder, lockt mit Vedas Hilfe ihren Klassenkameraden Mateo aus seiner Schweigsamkeit und findet in ihm einen neuen Freund.

Ein herzerwärmendes Sommermärchen mit Happy End über Freundschaft, Mut und Mitgefühl, übersprudelnd vor Hoffnung und Glück.

Buchtipp 4 - Für Jugendliche ab 14 und auch für Erwachsene, die magische Geschichten lieben

Carlsen Verlag Ravenhall Academy 1: Verborgene Magie: von Julia Kuhn Genre: Jugendbücher Verlag: Carlsen Verlag ISBN: 978-3551304674

Preis: 15 Euro

Worum geht's?

Mit allem hätte Lilly Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe ist: Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert - und um diese zu trainieren, soll sie die Ravenhall Academy besuchen. Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen Wesen muss sich Lilly nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint. Denn Lilly kommt einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der Hexen tiefgreifend zu verändern droht ...

Der erste Band ist packend und macht Lust auf mehr, der zweite Band wird im Herbst 2023 erscheinen.

Extra-Tipp - Kostengünstige Reihe "Super lesbar" des Beltz-Verlags

Preis pro Buch um die 10 Euro, beispielsweise die Titel "Flora" für Kinder ab 9 Jahren und "Außer Kontrolle" für Jugendliche ab 13 Jahren.

Die Reihe bietet Kindern und Jugendlichen, denen Lesen nicht ganz so leicht fällt, spannende Abenteuergeschichten.Die Bücher haben ein leicht aufnehmbares Schriftbild und ein mattes Papier, das nicht durch Spiegelung vom Lesen ablenkt. Die Bücher begegnen den Kindern inhaltlich in ihrer Lebenswelt und sind in gut verständlicher Sprache geschrieben.

So fällt das Lesen leichter und macht Spaß!

Im Studio: Susanne Lux, Kinder- und Jugendbuchhändlerin