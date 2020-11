per Mail teilen

Kerzen gehören einfach dazu, wenn es draußen dunkler wird. Sie stehen für Gemütlichkeit, für Romantik, beruhigen die Sinne und setzen Akzente bei der Dekoration. Aber dennoch sollten Sie beim Abbrennen immer vorsichtig sein!

Was verspricht das RAL Gütezeichen KERZEN?

Produkte mit Gütezeichen brennen bei richtigem Umgang, gleichmäßig ab und tropfen nicht. Sofern deklariert, kann der Verbraucher sicher sein, dass die Kerze so lange brennt wie es auf der Packung steht. Das Gütezeichen KERZEN verspricht nicht nur gutes Aussehen. Auch sind Formen, Farbtöne, Abmessungen und die Beschaffenheit des Dochtes gleichbleibend verlässlich. Kerzen mit dem Gütezeichen sind ausgesprochen ruß arm und glimmen beim Löschen nur kurz nach. Sie setzen keine bedenkliche Menge an Dioxinen und PAKs (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) frei. Die Hersteller sind verpflichtet, keine schadstoffbelasteten Rohstoffe oder gesundheitsbedenkliche Kerzenfarben oder –lacke zu verwenden. So ist der Schwefel- oder Schwermetallgehalt außerordentlich gering. Weiterhin verbietet das Gütezeichen den Herstellern, jene sogenannten Azo-Farben einzusetzen, die krebserregende aromatische Amine freisetzen können.

Tipps und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie immer die Sicherheits- und Brennhinweise auf der Verpackung oder dem Etikett. (Piktogramme)

Lassen Sie eine Kerze niemals unbeaufsichtigt brennen und lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht allein mit einer brennenden Kerze.

Stellen Sie Kerzen immer auf einen hitzebeständigen, nicht entflammbaren Untersetzer, z.B. einen Glasteller.

Zünden Sie Kerzen immer von oben nach unten an und löschen sie in umgekehrter Reihenfolge Kerzen nur in sicherem Abstand zu leicht entflammbaren Gegenständen wie Vorhängen oder trockenem Tannengrün anzünden. Nicht direkt übereinander abbrennen! Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Vorhängen (mindestens 50 cm), zur Decke (mindestens 40 cm) und zwischen Kerzen (10–15 cm).

Lassen Sie Kerzen immer so lange brenne, bis der gesamte Brennteller voller flüssigem Wachs ist. So vermeiden Sie, dass sich ein Loch in die Brennmasse brennt und die Flamme später erstickt.

Vermeiden Sie Luftzug. Eine Kerze brennt nur dann gleichmäßig und rußarm ab, wenn keine Luftbewegungen in der Umgebung sind.

Löschen Sie eine Kerze, wenn sie deutlich erkennbar rußt.

Schneiden Sie einen zu langen Docht ab, am besten mit einer Dochtschere. Die ideale Dochtlänge beträgt 10 bis 15 Millimeter. Ein längerer Docht kann rußen und in kaltem Zustand vorsichtig mit einer Schere gekürzt werden. Wenn die Flamme zu verkümmern droht, ist der Docht zu kurz. Dann die Flamme auslöschen und vorsichtig etwas flüssiges Wachs abgießen.

Bei einseitigem Abbrand können Sie den brennenden Docht vorsichtig zur Seite schieben. Niemals einen erkalteten Docht biegen, er kann abbrechen.

Bleibt ein zu hoher Rand stehen, dann empfiehlt es sich, diesen im warmen Zustand mit einem scharfen Messer abzuschneiden.

Kerzenrand nicht beschädigen, sonst läuft das flüssige Wachs aus.

Halten Sie die Brennschüssel sauber. Streichholzreste, Dochtstücke und sonstige Verunreinigungen gehören nicht in den Brennteller.

Löschen Sie die Kerze, indem Sie die Flamme mit einem Löschhorn ersticken oder vorsichtig den brennenden Docht in das flüssige Wachs tauchen und anschließend wieder aufrichten. Niemals ausblasen!

Lüften Sie gründlich, denn die Co² Konzentration im Raum ist besonders, wenn viele Kerzen im Einsatz waren, relativ hoch.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kerzen am Weihnachtsbaum

Brandschutzexperten raten von offenem Feuer an Weihnachtsbäumen ab!

Legen Sie Geschenke nicht direkt unter den Weihnachtsbaum.

In der Nähe des Weihnachtsbaumes sollten Sie einem Eimer mit Wasser, eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher bereit halten. Damit können aber nur kleine Brände sofort gelöscht werden.

Besonders trockenes Tannengrün brennt sofort und auf Grund der enthaltenen Harze kann es zu eine Explosion des Baumes kommen. Hier gilt: Sofort das Zimmer verlassen, Türe schließen und die Feuerwehr rufen.

Im Studio: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt