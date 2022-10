Was will mir meine Katze sagen?

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Europa. Allein in Deutschland leben laut statista rund 16,7 Millionen in den Haushalten. Und doch sind sie für viele das unbekannte Wesen.

Lange Zeit dachte man fälschlicherweise, dass Katzen keine wirklichen Beziehungen zu Menschen aufbauen. Inzwischen weiß man, dass Katzen in den verschiedensten Tonlagen miauen, um damit dem Menschen zu sagen, wie es ihnen geht. Mit ihrer Körpersprache und ihrem Verhalten sprechen sie ebenfalls zu uns.

Wir haben ein paar Beispiele zusammengestellt:

Katzen miauen weniger untereinander, sondern hauptsächlich in der Kommunikation mit Menschen. Ausnahme: junge Babykatzen mit ihrer Mutter. Getty Images Getty Images/iStockphoto Bild in Detailansicht öffnen Wie kommunizieren Katzen untereinander? Durch Berührungen, Nasenbegrüßung und Blickkontakt. Starren ist ein Anzeichen vor Aggression. Getty Images Getty Images/iStockphoto Bild in Detailansicht öffnen Wie merke ich, dass die Katze sich wohlfühlt? Die Körperposition sagt viel aus. Wenn sie auf dem Rücken liegt und der Bauch nach oben zeigt, beweist dies, dass sie Vertrauen hat, denn der Bauch ist eine sehr sensible Stelle. Getty Images Getty Images/iStockphoto Bild in Detailansicht öffnen Wie zeigt mir die Katze ihre Zuneigung? Schnurren, Körperkontakt, Hand ablecken und langes Blinzeln sind Zeichen von Vertrauen und Zuneigung. Getty Images Getty Images/iStockphoto Bild in Detailansicht öffnen Wie erkenne ich, dass die Katze gestresst oder verängstigt ist? Fauchen, Schwanzposition, klägliches Miauen sind klare Zeichen. Getty Images Getty Images/iStockphoto Bild in Detailansicht öffnen Wie verhält sich die Katze, wenn sie krank ist? Das kommt natürlich auf die Krankheit an. Im Allgemeinen merkt man aber, dass der Katze nicht gut geht, wenn sie sich stark zurückzieht, sich versteckt, ungewöhnlich lange schläft, apathisch ist, weniger oder gar nicht frisst. Oder wenn sie faucht, wenn man sie anfassen will. Dann sollte man mit ihr zum Tierarzt. Studie aus Montreal: Wenn die Katze Schmerzen hat Eine kanadische Studie zeigt, wie Katzen ihre Schmerzen ausdrücken, wenn sie krank sind. Getty Images Getty Images/iStockphoto Ob eine Katze Schmerzen hat und vielleicht Schmerzmittel braucht, ist nicht leicht abzuschätzen, wird aber immer mehr erforscht. Es gibt eine Studie von der Universität Montreal in Kanada, die zeigt, an welchen Faktoren man sich orientieren kann. Die Website ist auch auf deutsch und sehr lesenswert mit Grafiken, die anzeigen, wie es der Katze geht. Expertin: Tierärztin Dr. Heike Karpenstein

Sendung am Mi. , 26.10.2022 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen