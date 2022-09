Kartoffelwaffeln mit Bohnensalat und Birnendip

per Mail teilen

Abravi Kotor macht saftige Kartoffelwaffeln mit Bohnensalat und einem Birnen-Dip. Ein tolles Essen im Frühherbst.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 800; KJ: 3360; E: 16 g; F: 57 g; KH: 57 g Koch/Köchin: Abravi Kotor

Zutaten

Für den Bohnensalat:

150 g Bohnen, grün, breit

300 g Bohnen, grün

etwas Salz

4 Schalotten

1 Knoblauchzehe

3 Stiele Bohnenkraut

1 EL Senf

etwas Zucker

etwas Pfeffer

5 EL Balsamessig, hell

5 EL Olivenöl

Für den Birnen-Schmand-Dip:

200 g Schmand oder saure Sahne

1 EL Limettensaft

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 Birne (groß, ca. 200 g)

Für die Kartoffelwaffeln:

600 g Kartoffeln, mehligkochend

etwas Salz

30 g Butter

2 Eier (Größe M)

150 ml Milch

100 g Mehl

1 Msp. Backpulver

etwas Muskatnuss

Zubereitung

1. Für den Bohnensalat die Bohnen putzen, waschen und in Stücke schneiden. Bohnen in kochendem Salzwasser 8-10 Minuten bissfest kochen. Bohnen abgießen, in Eiswasser abschrecken und abtropfen lassen.

2. Schalotte und Knoblauch abziehen. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Bohnenkraut abbrausen, trockenschütteln, abzupfen und fein hacken.

3. Senf, Schalotte, Knoblauch, etwas Zucker, Salz, Pfeffer und Bohnenkraut mischen. Essig und Öl nach und nach unter ständigem Rühren unterschlagen. Bohnen unterheben und den Salat abgedeckt beiseite stellen.

4. Für den Birnen-Schmand-Dip Schmand, Limettensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Birne abbrausen, vierteln und entkernen. Viertel fein würfeln und unter den Schmand rühren. Dip abdecken und ziehen lassen.

5. Für die Waffeln Kartoffeln in Salzwasser ca. 10 Minuten halbgar kochen. Kartoffeln abgießen, ausdampfen, pellen und abkühlen lassen.

6. Kartoffeln fein reiben. Butter zerlassen.

7. Eier trennen. Eigelbe, Milch, Butter, Mehl und Backpulver verrühren. Kartoffeln unterrühren, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Eiweiß steif schlagen und unter den Kartoffelteig heben.

8. Ein Waffeleisen erhitzen, fetten. Aus dem Teig goldbraune Kartoffelwaffeln backen. Waffeln aus dem Waffeleisen nehmen und warmhalten, bis alle Waffeln gebacken sind.

9. Bohnensalat und Dip eventuell nachwürzen. Kartoffelwaffeln mit Bohnensalat und Birnen-Dip anrichten.

