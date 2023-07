Kabelbruch: Reparatur bei Stecker-Netzteil

per Mail teilen

Immer mehr Geräte haben ein Steckernetzteil. Das dünne Kabel vom Netzteil zum Gerät kann leicht Schaden nehmen. Elektronikingenieur Bernd Esslinger erklärt, wie einen Kabelbruch repariert wird.

Sogenannte Stecker-Netzteile beinhalten einen kleinen Transformator, der aus 230 Volt eine Niederspannung wie z.B. 6 Volt, 12 Volt oder auch 24 Volt Gleichspannung bereitstellt. Diese Spannung ist völlig gefahrlos für uns Menschen, so dass Defekte an diesem Kabel durchaus selbst repariert werden dürfen.

Die Fälle von Kabelbruch an Stecker-Netzteilen werden häufiger. Es sind immer mehr Geräte in Betrieb, die nicht direkt an der Steckdose betrieben werden, sondern über ein Netzteil mit geringer Gleichspannung versorgt werden.

Kabel für niedrige Spannung und Stromstärken können problemlos dünner sein, dies erhöht aber auch die Empfindlichkeit für mechanische Defekte, wie eben eine Kabelbruch.

Festverbundene Kabel an Steckernetzteilen haben sogenannte Zugentlastungen, damit ein evtl. Zug auf dem Kabel nicht bis ins Netzteil durchgeht und dort die Lötstellen beschädigt. Gerade an dieser Zugentlastung knickt aber gern das dünne Schwachstromkabel ab.

So reparieren Sie einen Kabelbruch

Aus dem Netzteil kommt eine niedrige Gleichspannung. Bei einer Gleichspannung gibt es aber einen Plus- und Minus-Pol.

Damit man bei der Reparatur die beiden Adern im Kabel auch wieder richtig mit den Adern, die aus dem Netzteil kommen verbindet, sollte man sich mit einem farbigen Filzmarker o.ä. auf dem Kabel und an der Zugentlastung, wo das Kabel aus dem Netzteil herauskommt, eine Ader markieren.

Das Kabel ein paar Zentimeter vom Netzteil entfernt durchtrennen und die beiden Adern abisolieren

Am Netzteil die Zugentlastung mit einem Cuttermesser vorsichtig rund um das herauskommende Kabel abschneiden. Unbedingt darauf achten, dass man dabei nicht das Kabel mit durchtrennt.

Auch den Kabelrest, der aus dem Netzteil kommt, abisolieren.

Über die Kabeladern, die zum Gerät führen, zwei kleine Schrumpfschläuche führen und einen größeren, der dann die ganze Reparaturstelle umschließt

Die beiden Kabeladern wieder miteinander verbinden, verdrillen und wenn möglich mit einem Lötkolben zusammenlöten. Hier unbedingt auf die richtige Polung achten, also Minuspol an Minuspol und Pluspol an Pluspol.

Die beiden Schrumpfschläuche über die Kabelverbindungen streifen.

Nun einen ersten Funktionstest machen.

Wenn der Test erfolgreich war, stimmt die Polung und man kann nun mit einer Heißluft-Pistole die beiden Schrumpfschläuche über den Lötstellen schrumpfen. Dann den etwas größeren Schrumpfschlauch über die gesamte Reparaturstelle streifen und ebenfalls schrumpfen.

Um die Belastbarkeit der Reparaturstelle zu erhöhen, sollte man nun mit Heißkleber aus einer Heßklebepistole die gesamte Reparaturstelle mit dem kurzen Stück der verbleibenden Zugentlastung des Stecker-Netzteils großzügig mit Klebstoff umgeben.

Im Studio: Bernd Esslinger, Elektronikingenieur