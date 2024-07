Hygiene-Tipps für einen Haushalt mit Hunden und Katzen

per Mail teilen

Hygiene im Haushalt ist mit Haustieren noch mit ein paar Extras verbunden. Mit diesen 5 Tipps kommen Sie gut aus!

1. Saugfähiges Hundehandtuch

Gerade nach Spaziergängen, in denen der Hund in Pfützen und Schlamm seinen Spaß hatte, empfiehlt es sich die Pfoten gründlich mit warmem Wasser abzuwaschen. Eine Gießkanne oder eine Schale mit Wasser reichen aus, um den groben Schmutz zu entfernen. Zum Abtrocknen der Pfoten und auch für den restlichen Körper ist ein saugfähiges Handtuch besonders gut geeignet. Der Einsatz von Hundeschampoo sollte im Alltag vermieden werden. Das Waschen mit einem milden, natürlichen Hundeschampoo reicht ein- bis zweimal im Monat, wenn der Hund stark riecht, weil er sich zum Beispiel in etwas gewälzt hat.

2. Bürsten

Das Bürsten ist für alle Vierbeiner mit langen Haaren das tägliche Pflegeritual Nummer eins. Eingebaut in den Alltag kann das für Hunden und Katzen mit ihren Bezugsmenschen auch die liebevolle Nähe unterstützen. Und je mehr Haare ausgekämmt werden, desto weniger bleibt für den Staubsauger übrig.

3. Hygiene von Näpfen

Ideal ist ein Platz für die Näpfe außerhalb der Küche. Da bei der leidenschaftlichen Nahrungsaufnahme bei Hunden auch immer etwas danebenfallen kann, empfiehlt sich ein leicht zu reinigender Bodenbelag zum Beispiel Fliesen. Eine abwischbare Matte unter den Näpfen erleichtert das Reinhalten vom Futterplatz ebenso. Die Näpfe werden nach jeder Mahlzeit mit etwas Spülmittel sauber gemacht.

4. Schlafplatzhygiene

Auf dem Hunde- oder Katzenbett sind wohl immer Haare, Staub, Speichel und sonstiges nicht genau zu Definierendes zu finden. Deshalb ist das regelmäßige Waschen, besonders im Sommer wenn sich noch ungebetene Parasiten dazugesellen können, wichtig. Gut geeignet sind deshalb alle Materialien, die sich auch heiß bei mindestens 60 Grad waschen lassen und abnehmbar sind.

5. Staubsaugen und Fleckenentfernung

Für ein Wohlfühl-Zuhause mit Haustieren ist das Staubsaugen auch ein tägliches Ritual. Ergänzt durch den Dampfreiniger können die Haare bei regelmäßiger Reinigung immer rechtzeitig entfernt werden. Bei Flecken und Gerüchen ist es wichtig auf natürliche Reiniger zurückzugreifen, die frei von chemischen Zusatzstoffen sind.

Experte im Studio: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt