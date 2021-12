Hörspieltipps: "Eurotrash" und "Die Fahrt der Argonauten"

Preisgekrönte Hörspiele, dafür ist der Südwestrundfunk bekannt. Wir haben zwei hörenswerte Tipps für Sie.

"Die Fahrt der Argonauten"

Um 1200 vor Christus segeln 50 Griechen ans Schwarze Meer. Ein unvorstellbares Abenteuer! Es ist eine Reise ins Unbekannte, bisher hat noch kein Schiff diese Fahrt gewagt. Diese Männer, die Argonauten, sind die größten Helden Griechenlands und fast alle Halbgötter. Sie sind die Väter der Helden, die in der "Ilias" des Homer später vor Troja kämpfen.



Die SWR-Produktion ist von Katrin Zipse nach der griechischen Sage von Apollonios von Rhodos.

Zu hören bei SWR2

Teil 1: "Der Auftrag" am 24.12. 14.05-15.00 Uhr

Teil 2: "Der Weg" am 25.12. 14.05-15.00 Uhr

Teil 3: "Die Aufgabe" am 26.12. 14.05-15.00 Uhr

Teil 4: "Die Flucht" am 1.1. 14.05-15.00 Uhr

"Eurotrash" nach dem Roman von Christian Kracht

Spontan bricht Christian Kracht mit seiner kranken, exzentrischen Mutter zu den Orten seiner Kindheit auf. In einem Taxi, mit 600.000 Franken in der Plastiktüte. Eigentlich will die Mutter nach Afrika. Aber es geht nach Saanen, wo ihr Sohn geboren wurde, auf einen Gletscher, an den Genfer See zum Chalet des verstorbenen Vaters sowie an Jorge Luis Borges‘ Grab.

Mit- und gegeneinander erinnern sich Mutter und Sohn: an sexuellen Missbrauch, die Nazivergangenheit der Familie und an den steilen Aufstieg seines Vaters. "Eurotrash” ist ein tragikomisches Spiel mit der eigenen Biografie.

Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler

Erstsendung in SWR2:

Samstag, 1. Januar (Teil 1), und Sonntag, 2. Januar (Teil 2), jeweils 18:20 Uhr.

Expertin: Uta-Maria Heim, SWR Hörspiel-Redakteurin