Hilfreiche Tipps zum Fernsehkauf

4K, O-LED, Q-LED - Beim Kauf eines Fernsehers stößt man auf zahlreiche Fachwörter und technische Neuheiten. Im Elektronik-Markt sollte man am besten vorher wissen, was man will, dann wird man von den vielen Begriffen, die die Verkäufer benutzen und Werbeaussagen nicht überrannt.

